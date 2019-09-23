Ankesör operasyonunda 32 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay tarafından yürütülen FETÖ/PYD'nin sözde TSK yapılanmasına yönelik İstanbul ve 29 farklı ilde 74 muvazzaf astsubay asker şahıs şüpheliye yönelik düzenlenen operasyon kapsamınds gözaltına alınan şüphelilerin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

6 şüpheli hakkında eşzamanlı operasyon tarihi itibariyle başka yer birimlerince işlem yapıldığından, 1 şüphelinin hastane yatışlı olmasından dolayı yakalama ve gözaltı kararı infaz edilmedi.

Geri kalan 67 şüphelinin tamamı yakalanırken yakalanan şüphelilerden 25'i etkin pişmanlıktan yararlanarak örgüt ve mensupları hakkında ayrıntılı ve örgütü deşifre edici yönde faydalı açıklamalarda bulunduklarından bahisle serbest bırakıldı.

Tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliklerine sevk edilen 42 şüpheliden 32'si ise tutuklandı. 10 şüpheli ise Hakimlik önünde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmaları nedeniyle adli kontrol uygulanmak şartıyla serbest bırakıldı.

18 AYRI OPERASYON

İstanbul Başsavcılığı tarafından örgütün TSK'daki yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında

29 Kasım 2017 ila 20 Eylül 2019 arası düzenlenen 18 ayrı operasyonda toplam 4447 şüpheli tespit edildi. Bu şüphelilerden, darbe girişimi veya münhasıran terör örgütü üyeliği nedeniyle kaydı olmayıp haklarında yakalama ve gözaltı kararı verilen şüpheli sayısı ise 2775 oldu.

Yakalanan şüpheli sayısı: 2422, faydalı İtirafçı olup kolluk biriminden serbest bırakılan şüpheli sayısı ise 617 olarak gerçekleşti.

Tutuklama istemiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği önünde etkin pişmanlık/ delil durumu nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli sayısı: 291 olarak kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU

Soruşturma kapsamındaki tutuklu şüpheli sayısı ise 1501...