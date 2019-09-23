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Teslim olan terörist itiraf etti: Şifremiz Camcı Hüseyin'di...

Bölücü terör örgütü 'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan M.K, ifadesinde dağa götürülme sürecini ve şu an duyduğu pişmanlığı anlattı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.9.2019 11:10 Güncelleme Tarihi: 23.9.2019 11:48
Teslim olan terörist itiraf etti: Şifremiz Camcı Hüseyin'di...

Diyarbakır annelerinin evlatlarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi sürerken, terör örgütü 'ya katıldıktan sonra yaralanarak ailesine geri dönen ve güvenlik güçlerine teslim olan M.K, ifadesinde, terör örgütü PKK'ya nasıl götürüldüğünü ve dağda yaşadıklarını aktardı.

HDP İL BİNASINDAN...

Terörist M.K, ifadesinde, 2015'te HDP'nin Muş'ta yapılan mitinglerine katıldığını, burada tanıştığı bir kişiyle daha sonra HDP il binasında karşılaştığını belirterek, tanıştığı kişinin kendisini etkileyerek Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bulunan Şenyayla bölgesine götürdüğünü söyledi.

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Teslim olan terörist itiraf etti: Şifremiz Camcı Hüseyin'di...
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