Millet o örtü için savaştı

İzmir Foça'da "Gaziler Günü" dolayısıyla düzenlenen törende bir grubun başörtülü öğretmenin sunuculuk yapmasına tepki göstererek tören alanının terketmesine tepkiler sürüyor. Emekli Deniz Piyade Albay Nabi Duru'nun başını çektiği birkaç emekli askerin neden olduğu skandala ilişkin açıklama yapan AK Parti ilçe başkanlığı olayı kınayarak, "Ortaçağ mantalitesiyle karşı karşıya kaldık. Yapılan yakışıksız eylemi kınıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"BU GERİCİ ZİHNİYETİ KINIYORUZ"

İlçe Başkanı İrfan Çalışkan, "Öğretmenimizin sırf inancı gereği taktığı başörtüsü yüzünden akıl almaz muameleye maruz kaldı. Bu gerici zihniyetin neden olduğu tahribat ortadadır. Gerçekleşen bu durum kınıyoruz" dedi. Foça İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar ise sunucu öğretmenin kıyafetinin mevzuata uygun olduğunu belirtti. Akar, "Ferdi yapılan protestoya karşı çıkarak törene katılan tüm katılımcılar başta olmak üzere, resmi ve sivil erkan, sivil toplum kuruluşu ve vatandaşlar öğretmenimizin yanında yer almıştır. Öğretmen başörtülü olarak derslere girebilmekte, resmî törenlere katılabilmektedir" dedi. İzmir'deki çirkin tahammülsüzlük Türkiye'nin pek çok yerinde protesto edildi. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Gaziantep Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve sözcüsü Gazi Uzman Çavuş Adem Fatçı, İzmir'deki görüntülerin kendilerini çok üzdüğünü belirterek, gazilerin annelerinin ve kız kardeşlerinin başındaki örtü için de savaştığını belirtti.



Foça'daki presmi programda, kendisine gazi diyen bir grup, (solda) sunumun başörtülü öğretmen tarafından yapılmasına tepki gösterip, programı terketmişti.

"MİLLET O ÖRTÜ İÇİN SAVAŞTI"

Bu olayı camia olarak kabul etmediklerinin altını çizen Fatçı, "Öğretmenimize yapılan saygısızlığı sebep ne olursa olsun asla kabul etmiyoruz. Çünkü gaziler vatanı. Milleti için savaştığı kadar, annelerinin, kız kardeşlerinin başındaki örtü için de savaşmıştır. Biz şanlı Türk bayrağını namusunun örtüsü olarak kabul eden bir milletiz. Buradan dün yaşanan bu olayı kınıyorum. İnşallah bu tür çirkin olaylar tekrar yaşanmaz" dedi.

İzmir'de Gaziler Günü töreninde skandal görüntü