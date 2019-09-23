Teknofest’e resmi katılım rakamları açıklandı! Teknofest’e Emniyet damgası

17-22 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen Teknofest 2019 etkinliği sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Etkinlikte güvenliği sağlayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü büyük rol üstlendi.

YÜZLERCE POLİS GÖREV ALDI

Edinilen bilgiye göre, 420 bin metrekare alanda gerçekleşen Teknofest 2019 etkinliğinde, 2 İl Emniyet Müdür Yardımcısı, 7 şube/ilçe müdürü, 4 emniyet amiri, 33 komiser sınıfı, 538 polis memuru görev olmak üzere gündüzleri 614 personel görev aldı.

GECE DE AKTİF OLARAK GÖREVDEYDİLER

Ayrıca 35 Özel hareket personeli, 6 zırhlı araç ve geceleri dört resmi ekip 40 personel ile alan içi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Basın Ekspres Yolu havalimanı girişleri, sahil yolu, havuzlu kavşak, Dünya Ticaret Merkezi, katlı otopark, ana nizamiye B kapısı, A kapısı ve belirtilen güzergâhlarda 220 trafik personeli de görev yerindeydi.

TİTİZ ARAMA

Her sabah saat 06:00'da alanda bomba aramasının yapıldığı, alanın sat 07:30 itibari ile personel kullanımına açıldığı öğrenildi. Alana girişlerde 70 kapı dedektörü ve 17 Xray ile arama yapıldı. Dört ayrı noktada süzme araması gerçekleştirildi. Etkinlik boyunca 5 hırsızlık müracaatı ve 1 buluntu malı sahiplenmekten işlem uygulandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar ve devlet erkanının da katılımlarıyla dev etkinliğe yaklaşık 1 milyon 720 bin kişi ziyarette bulundu. 66 paydaş firma, 22 sponsor firma, 30 Stant, 2 fuar, 8 bakanlık katılımlı etkinliklerin dün saat 19:00 itibari ile sorunsuz olarak sona erdiği belirtildi.

TEKNOFEST katılımcı rekoru kırdı!