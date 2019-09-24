FETÖ'ye çorap söküğü operasyonu: 168 gözaltı kararı!

KONYA MERKEZLİ 7 İLDE; 12 GÖZALTI KARARI

Konya merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 12 muvazzaf askerden 7'si yakalandı.

Adreslerinde bulunamayan 5 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

İZMİR MERKEZLİ 11 İLDE; 46 GÖZALTI KARARI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yeni bir operasyon için düğmeye basıldı. 16 ihraç komiser yardımcısı, 14 Bylock kullanıcısı ve 16 Bankasya çalışanına operasyon düzenlendi. 11 ilde eş zamanlı yürütülen operasyonda yakalama ve gözaltı işlemleri devam ediyor.

SORU SIZDIRANLARA OPERASYON; 40 GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını sızdırmasına yönelik soruşturma kapsamında, 40 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

DENİZ KUVVETLERİ'NDE OPERASYON; 70 ASKERE GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde, FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen toplam 70 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.