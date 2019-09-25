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, ''ni Erdoğan'a sunacak

, Yargı Reformu Stratejisi Belgesi birinci paketini yarın Cumhurbaşkanı 'a, ardından da 'ye sunacak.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.9.2019 18:41 Güncelleme Tarihi: 25.9.2019 18:47
AK Parti, 'Yargı Paketi'ni Erdoğan'a sunacak

AK Parti grubu, Yargı Reformu Stratejisi Belgesi birinci paketi hazırlıklarını tamamladı. CHP, MHP ve İYİ Parti ile istişareleri tamamlayan AK Parti, söz konusu düzenlemeyi yasa teklifi haline getirdi. AK Parti grup yönetimi, Yargı Paketi başta olmak üzere yarın Meclis çalışmaları ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunum yapacak. Erdoğan'ın onay vermesi halinde paketin, Cuma günü ya da en geç 30 Eylül Pazartesi Meclis Başkanlığı'na sunulması planlanıyor.

TASLAK HDP'YE DE GÖNDERİLDİ
Öte yandan, HDP ile resmi temas kurmayan AK Parti kurmayları, Yargı Paketini incelemek üzere HDP grubuna da gönderdi. Ancak görüş alışverişi olmadı.

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AK Parti, 'Yargı Paketi'ni Erdoğan'a sunacak
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