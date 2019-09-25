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Başkan Erdoğan'ın konuşmasını bu sözlerle paylaştı: Ne lider ama!

Başkan 'ın 74'üncü Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma tüm dünyada yankı uyandırdı. Başkan Erdoğan'ın tarihe geçen konuşmasına bir övgü de  ile ilgili sözleri dolayısıyla Pakistanlı politikacı Irum Azeem Farooque'dan geldi. Twitter hesabından Başkan Erdoğan'ın konuşmasını paylaşan Farooque, "Ne lider ama!" ifadesini kullandı

Giriş Tarihi: 26.9.2019 04:32
Başkan Erdoğan'ın konuşmasını bu sözlerle paylaştı: Ne lider ama!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'taki Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu'nda gerçekleştirdiği tarihi konuşmanın yankıları tüm dünyada sürüyor.

İsrail-Filistin sorunundan Suriye krizine, Kıbrıs meselesinden küresel barışa kadar tüm problemlere değinen Başkan Erdoğan'a yabancı siyasilerden ve halklardan tebrikler ve övgü dolu mesajlar peş peşe geldi.

"NE LİDER AMA"

Pakistanlı politikacı Irum Azeem Farooque, Twitter hesabından, Erdoğan'ın konuşmasından Keşmir'le ilgili bölümü paylaşarak, "Liderlik bir sıfat veya unvanla ilgili değildir. Liderlik, etkililik ve nüfuzla ilgilidir. Ne lider ama!" ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasını bu sözlerle paylaştı: Ne lider ama!
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