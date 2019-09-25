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: Dünyaca ünlü uzmanında olası depremi ile ilgili korkutan açıklama!

Marmara Denizi açıklarında Silivri’de 4,6 büyüklüğünde meydana gelmişti. Bugün ajanslardan gelen haberine göre yine Silivri’de 3 şiddetinde deprem meydana geldiği belirtildi. Konuyla ilgili dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets, A Haber mikrofonlarına konuşmuştu. Aylar önce dikkat çektiği ‘alarmda olun’ sözleri akıllara gelen Hoogerbeets olası depremi ile ilgili son dakika uyarılarında bulundu. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 25.9.2019 19:52 Güncelleme Tarihi: 25.9.2019 19:52
Son dakika haberi: Dünyaca ünlü deprem uzmanında olası İstanbul depremi ile ilgili korkutan açıklama!

Son dönemde tahminleri ile dikkat çeken Frank Hoogerbeets'i tüm dünya konuşuyor. 'da yaşanan 4.6 şiddetindeki depremin ardından deprem kahini Frank Hoogerbeets'in sözleri akıllara geldi. Deprem kahini Frank Hoogerbeets'in aylar önce "tetikte olun, alarmda olun" sözleri ile dikkat çekmişti. Türkiye'nin risk altındaki bölgelerden biri olduğunu sürekli vurgulayan Hoogerbeets, büyük depremlerin habercisi oluyor. İşte İstanbul'daki depremden sonra deprem kahini Frank Hoogerbeets'in dikkat çeken tahminleri…

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Son dakika haberi: Dünyaca ünlü deprem uzmanında olası İstanbul depremi ile ilgili korkutan açıklama!
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