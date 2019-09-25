Son dakika haberi: Dünyaca ünlü deprem uzmanında olası İstanbul depremi ile ilgili korkutan açıklama!

Son dönemde deprem tahminleri ile dikkat çeken Frank Hoogerbeets'i tüm dünya konuşuyor. İstanbul'da yaşanan 4.6 şiddetindeki depremin ardından deprem kahini Frank Hoogerbeets'in sözleri akıllara geldi. Deprem kahini Frank Hoogerbeets'in aylar önce "tetikte olun, alarmda olun" sözleri ile dikkat çekmişti. Türkiye'nin risk altındaki bölgelerden biri olduğunu sürekli vurgulayan Hoogerbeets, büyük depremlerin habercisi oluyor. İşte İstanbul'daki depremden sonra deprem kahini Frank Hoogerbeets'in dikkat çeken tahminleri…