Van’da ‘yaşam’ hızı! 3 saat kalmıştı dakikalar içinde Erzurum'a yetiştirildi

Van'da böbrek nakli için 3 saat içerisinde Erzurum'a gitmesi gereken 53 yaşındaki hasta, 1 saat içerisinde Van Emniyeti Havacılık Şube Müdürlüğü bünyesine ait Sikorsky Helikopter ile Erzurum'a gönderildi.

3 SAAT İÇERİSİNDE AMELİYAT OLMASI GEREKİYORDU

Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine dün saat 07:00 sıralarında İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Servisi'nden acil bir ihbar geldi. İhbarda böbrek yetmezliği bulunan 53 yaşındaki Kıymet Etemoğlu isimli hastaya uygun böbreğin Erzurum ilinde bulunduğu ve 3 saat içerisinde ameliyata alınması gerektiği belirtildi.

SIKORSKY İLE DAKİKALAR İÇERİSİNDE ERZURUM'A UÇTU

Acil olarak harekete geçen Havacılık Şube Müdürlüğü, bünyesine ait Sikorsky Helikopter ile ihbardan 1 saat sonra nakil için bekleyen hastayı Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nden Sağlık Ekibi ile birlikte Erzurum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.