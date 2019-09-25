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Van’da ‘yaşam’ hızı! 3 saat kalmıştı dakikalar içinde 'a yetiştirildi

3 saat içinde ameliyata alınması gerekiyordu, dakikalar içinde ’a uçtu.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.9.2019 12:16 Güncelleme Tarihi: 25.9.2019 12:16
Van’da ‘yaşam’ hızı! 3 saat kalmıştı dakikalar içinde Erzurum'a yetiştirildi

Van'da böbrek nakli için 3 saat içerisinde Erzurum'a gitmesi gereken 53 yaşındaki hasta, 1 saat içerisinde Van Emniyeti Havacılık Şube Müdürlüğü bünyesine ait Sikorsky Helikopter ile Erzurum'a gönderildi.

3 SAAT İÇERİSİNDE AMELİYAT OLMASI GEREKİYORDU

Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine dün saat 07:00 sıralarında İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Servisi'nden acil bir ihbar geldi. İhbarda böbrek yetmezliği bulunan 53 yaşındaki Kıymet Etemoğlu isimli hastaya uygun böbreğin Erzurum ilinde bulunduğu ve 3 saat içerisinde ameliyata alınması gerektiği belirtildi.

SIKORSKY İLE DAKİKALAR İÇERİSİNDE ERZURUM'A UÇTU

Acil olarak harekete geçen Havacılık Şube Müdürlüğü, bünyesine ait Sikorsky Helikopter ile ihbardan 1 saat sonra nakil için bekleyen hastayı Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nden Sağlık Ekibi ile birlikte Erzurum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

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Van’da ‘yaşam’ hızı! 3 saat kalmıştı dakikalar içinde Erzurum'a yetiştirildi
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