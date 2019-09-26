Başkan Erdoğan İstanbul'daki depremle ilgili brifing aldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyaretinin ardından İstanbul'a geldi. Erdoğan, İstanbul'da yaşanan depremle ilgili brifing aldı.

Başkan Erdoğan açıklama yapıyor...

BM 74'üncü Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiğim New York'tan yurda dönmüş bulunuyoruz. Tam da hava sahasına girdiğimiz anda İstanbul ve çevresini etkileyen Silivri merkezli bir deprem haberini aldık.

Depremin büyüklüğü AFAD ölçümlerine göre 5,8 olarak ölçüldü. Ayrıca şu an itibariyle 28 artçı sarsıntı kaydedildi. Malum artçı, bu daha da devamı mümkün olan durum. Şu an 28 daha sonra artabilir de. Tabi Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay başkanlığında, afet ve acil durum merkezi faaliyete geçmiştir. Onun koordinesinde kendileri de İstanbul'da bulunarak başta İstanbul Valimiz olmak üzere İl Jandarma Garnizon Komutanımız hepsi birlikte ilgili mercileri de yanlarına almak suretiyle bugün ve yarın bunları devam ettirecekler.

'KÖPRÜLERİ KULLANMAYIN' DİYE TWEET ATMIŞLAR. BÖYLE DENSİZLİK YAPANLAR DA VAR

Bu tür zamanlarda biliyorsunuz çok açıklama yapanlar olur. Bu tür açıklamalar kimseyi yanıltmasın.

Az önce sosyal medyada baktım bir kadın bir tweet atmış. Bu tweet de "Köprüleri kullanmayın, köprünün halatları koptu" Böyle densizlik yapanlar da var. Böyle bir şey söz konusu değil.

"OLDUKÇA CİDDİ SAYILABİLECEK DEPREME RAĞMEN YÜREĞİMİZİ YAKACAK BİR HABER ALMADIK"

8 kadar yaralanma olayı söz konusu, bunlar da hafif yaralı. Bunun dışında binalarda bazı yerlerde hafif hasarlar söz konusu. Bunlar da yakın takipte devam ediyor.

Oldukça ciddi sayılabilecek depreme rağmen küçük bir takım hasarlar dışında yüreğimizi yakacak bir haber almadık.

AYRINTILAR GELİYOR...