Boydak Holding eski ortağına 7,5 yıl hapis istemi

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın üçüncü duruşmasında tutuksuz sanık Nazif T., hazır bulundu. Mahkeme başkanı, sanık hakkında beklenen raporların mahkemeye ulaştığını, Boydak ana dosyasında bahsi geçen şirketlerle ilgili MASAK raporlarının da incelediğini söyledi. Mütaalasının hazır olduğunu açıklayan duruşma savcısı, sanık Nazif T.'nin, Boydak Holdinge bağlı bazı şirketlerde yönetim kurulunda yer aldığını bazılarında da ortaklığının bulunduğunu söyleyerek, sanığın 'örgüte yardım etme' suçundan 2 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Sanık Nazif T., ilk duruşmada, Boydak grubunda çok önceden genel müdürlük yaptığını söyleyerek, "Holdingleştiğimizde yönetim kurulunda bulundum. Yönetim kurulunda olduğum şirket sayısı 5-6 şirketten oluşuyordu. Eski eşim beni ihbar ediyor ve gizli tanık yapılıyor. 60 yaşında adamım, sadece Boydak'ta çalıştım diye üzerime suç atılmaya çalışılıyor" demişti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutuksuzluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.