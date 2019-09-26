Büyük İstanbul depremi mi geliyor? Yeni deprem olacak mı? Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy’dan son dakika açıklaması!

İstanbul'da bugün 5,8 şiddetinde büyük bir deprem meydana geldi. Yaşanan yoğun sarsıntının ardından milyonlarca vatandaş panik olarak sokaklara döküldü. Bu olaylardan sonra çok sayıda vatandaş yeni bir deprem olma ihtimalinin korkusunu yaşıyorlar. Konuyla ilgili açıklama ise Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Şükrü Ersoy'dan geldi. Ersoy, ATV Ana Haber bültenine yaptığı açıklamalarda deprem ile ilgili soruları yanıtladı. Peki, yeni bir deprem olacak mı? İşte bu soruların yanıtları…

YENİ DEPREM OLACAK MI? DEPREM UZMANINDAN AÇIKLAMA

İstanbul'da yaşanan depremin ardından ATV Ana Haber'e katılan Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Şükrü Ersoy yaşanan deprem ve olası Marmara depremi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Daha büyük deprem mi geliyor? Prof. Dr. Şükrü Ersoy değerlendirdi