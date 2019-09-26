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Büyük depremi mi geliyor? Yeni olacak mı? Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy’dan açıklaması!

Bugün ’da yaşanan 5,8 şiddetindeki büyük paniğe neden oldu. Milyonlarca kişinin sokağa döküldüğü depremin ardından vatandaşlar yeni bir depremin korkusu içerisindeler. Konuyla ilgili ilk açıklama Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Şükrü Ersoy’dan geldi. Ersoy ATV Ana Haber’de yaptığı açıklama da ‘Daha büyük bir deprem mi geliyor? Ve Yeni deprem olacak mı?’ gibi merak edilen soruları yanıtladı.

Giriş Tarihi: 26.9.2019 20:25 Güncelleme Tarihi: 26.9.2019 20:28
Büyük İstanbul depremi mi geliyor? Yeni deprem olacak mı? Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy’dan son dakika açıklaması!

'da bugün 5,8 şiddetinde büyük bir meydana geldi. Yaşanan yoğun sarsıntının ardından milyonlarca vatandaş panik olarak sokaklara döküldü. Bu olaylardan sonra çok sayıda vatandaş yeni bir deprem olma ihtimalinin korkusunu yaşıyorlar. Konuyla ilgili açıklama ise Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Şükrü Ersoy'dan geldi. Ersoy, ATV Ana Haber bültenine yaptığı açıklamalarda deprem ile ilgili soruları yanıtladı. Peki, yeni bir deprem olacak mı? İşte bu soruların yanıtları…

YENİ DEPREM OLACAK MI? DEPREM UZMANINDAN AÇIKLAMA

İstanbul'da yaşanan depremin ardından ATV Ana Haber'e katılan Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Şükrü Ersoy yaşanan deprem ve olası Marmara depremi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Daha büyük deprem mi geliyor? Prof. Dr. Şükrü Ersoy değerlendirdi

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Büyük İstanbul depremi mi geliyor? Yeni deprem olacak mı? Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy’dan son dakika açıklaması!
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