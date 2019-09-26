Dünyaca ünlü deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets A Haber'de Türkiye'de Silivri merkezli 5,8 şiddetinde depremi değerlendirdi.

"Bir açıdan baktığımızda kendimiz şanslı hissedebiliriz" şeklinde konuşan Hoogerbeets bu depremin bir uyarı niteliğinde olduğunu belirtti. Hoogerbeets, önümüzdeki günlerde neler gerçekleşeceğini söylemenin güç olduğunu, önümüzdeki dönemde 6 ya da 7 şiddetinde depremler olabileceğini fakat bunun bir yıl da 10 yıl da alabileceğini söyledi.

İşte Hoogerbeets'a A Haber'de yaptığı o değerlendirmeler

Frank Hoogernnet: Kesinlikle daha da ciddileşecek gibi görünüyor