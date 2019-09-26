Sağlık Bakanlığı’nın projesinde görev alıp bilgileri sızdırmıştı! Bülent Şık 1 yıl 3 ay hapse çarptırıldı

Sağlık Bakanlığı ile üniversiteler arasında çalışmanın biçimi, disiplini konusunda farklı hükümler içeren bir protokol imzalandı. Bu protokolün bir maddesinde, her türlü çalışma bulgusuyla ilgili açıklama sorumluluğunun bakanlıkta olduğu, akademisyenlerin bakanlık onayı olmadan açıklama yapamayacağı belirtiliyor. Bülent Şık'ın bu maddeye rağmen Bakanlığın konuya ilişkin açıklama yapmayacağını iddia ederek hazırladığı yazı dizisini Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınladı.

BAKANLIK ŞİKÂYETÇİ OLDU

Sağlık Bakanlığı, 2011-2016 arasında "Kocaeli, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli illerindeki Çevresel Faktörlerin ve Sağlık Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi" projesinin sonuçlarını henüz açıklamadan Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlayan Bülent Şık hakkında suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bülent Şık hakkında soruşturma başlatıldı.

12 YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda, 2018 yılında yayınlanan 'Halktan Gizlenen Rapor- Türkiye işte böyle zehirleniyor', 'Gıdalardaki zehir ve Yer gök kimyasal' başlıkları altında Sağlık Bakanlığı'nın onayı olmadan Bülent Şık'ın bilgileri gizlice temin ederek yayınladığı belirlendi. Şık hakkında 'Açıklanması yasaklanan gizli bilgileri açıklama, Göreve ilişkin sırrı açıklama ve Açıklanması yasak olan gizli bilgileri temin etme' suçları kapsamında 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

HAPSE MAHKÛM EDİLDİ

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılan Bülent Şık yapılan yargılama kapsamında 3'üncü kez hâkim karşısına çıktı. Sanık savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme Bülent Şık'ı 1 yıl 3 ay hapse mahkum etti.