Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İstanbul'da şiddetli deprem! İstanbul'un her yerinde hissedildi...

Son dakika: İstanbul'da şiddetli deprem! İstanbul'un her yerinde hissedildi... İstanbul'da şiddetli bir deprem meydana geldi! Son dakika haberine göre; deprem İstanbul'un Beşiktaş, Bakırköy, Beyoğlu, Beylikdüzü, Kartal gibi her ilçesinde hissedildi. İstanbul'da tüm ilçelerden hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi.

Giriş Tarihi: 26.9.2019 14:06 Güncelleme Tarihi: 26.9.2019 14:06