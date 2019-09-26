Son dakika: İstanbul'da şiddetli deprem! İstanbul'un her yerinde hissedildi...
İstanbul'da şiddetli bir deprem meydana geldi! Son dakika haberine göre; deprem İstanbul'un Beşiktaş, Bakırköy, Beyoğlu, Beylikdüzü, Kartal gibi her ilçesinde hissedildi. İstanbul'da tüm ilçelerden hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi.
Giriş Tarihi: 26.9.2019 14:06Güncelleme Tarihi: 26.9.2019 14:06
İstanbul'da yaşanan depremin merkez üssünün Marmara Ereğlisi olduğu ortaya çıktı. Depremin şiddetinin 5.7 olduğu ifade edidi.