Algı operasyonlarına izin vermemeliyiz

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Denizli'de, Türkiye Gençlik Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (TGSP) tarafından düzenlenen 'Ege Buluşmaları' istişare toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu TGSP Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan STK temsilcileri ve gençlerle buluştu. Toplantıda önce STK temsilcilerinin sorularını alan Erdoğan, "Karşılıklı bir iletişim yapmıyoruz. Biz bunu TÜRGEV'de yaşadık, ondan önce de Deniz Feneri'nde onu yaşadık. Ensar Vakfı'nda bunu yaşadık. Şimdi Türkiye'de Deniz Feneri çok başarılı işler yaparken, FETÖ ve Alman istihbaratının ortak operasyonuyla ciddi bir dosya hazırlanıp üzerlerine gidince bizim kendi insanımız bile Deniz Feneri'ne bağışları kesti. İçeriye bir tane yanlış insan karışır bir hata yapar, onun hatasıdır. Burada bir kurum zan altında bırakılmamalıdır. Kurumları iftiralarla kirletenlere izin vermemeliyiz" dedi.