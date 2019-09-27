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Bir skandala imza attılar... 'nin edebiyat günü de böyle olur

’li tarafından düzenlenen 8. etkinliğine katılan isimler pes dedirtti. Etkinliğe konuk olarak yazarlar değil CHP’li başkanlar davet edildi. Başkanı , Belediye Başkanı , Başkanı ve Başkanı , bir panelde buluşacak. Etkinliğe CHP’li başkanların davet edilmesi ‘Bu nasıl Edebiyat Günü?’ dedirtti.

Giriş Tarihi: 27.9.2019 19:21 Güncelleme Tarihi: 27.9.2019 19:22
Bir skandala imza attılar... CHP'nin edebiyat günü de böyle olur

CHP'li Sarıyer Belediyesi tarafından düzenlenen Edebiyat Günleri etkinliğine tepki yağıyor. Edebiyatseverler, yazarlarla buluşmayı beklerken karşılarında CHP'li Başkanları gördü.

CHP'NİN EDEBİYAT ANLAYIŞI

25 Eylül Çarşamba günü başlayan 8. Sarıyer Edebiyat Günleri, festivali Selda Bağcan'ın vereceği konser ile sona ereceği açıklandı. Etkinlikte panele katılacak olan isimler ise skandal olarak nitelendirildi. Edebiyat günleri kapsamında hazırlanan afişte edebiyatseverler CHP'li başkanların isimlerini gördü. Etkinliğe, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın panelde konuşacağı öğrenildi. Etkinlik CHP'nin edebiyat anlayışını da gözler önüne serdi.

BU NASIL EDEBİYAT GÜNÜ?

Paneldeki isimlere vatandaşlar sosyal medyada tepki gösterdi. Yazar beklerken CHP'li isimleri gören vatandaşlar 'Bu nasıl Edebiyat Günü?' diyerek eleştirilerini dile getirdi.

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Bir skandala imza attılar... CHP'nin edebiyat günü de böyle olur
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