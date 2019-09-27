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FETÖ VE örgütünden yeni hezeyan! "Bize operasyon yaptınız deprem oldu"

Kendisini kainat imamı ilan eden FETÖ ve Mehdiliğini ilan eden örgütü hezeyanlarına bir yenisini ekledi. İki örgüt de 26 Eylül tarihinde İstanbul’da gerçekleşen 5.8 şiddetindeki depremin kendilerine yapılan operasyon nedeniyle meydana geldiğini iddia etti. Bu hezeyan sosyal medyada alay konusu oldu.

Giriş Tarihi: 27.9.2019 16:24 Güncelleme Tarihi: 27.9.2019 16:37
FETÖ VE Adnan Oktar örgütünden yeni hezeyan! Bize operasyon yaptınız deprem oldu

İstanbul'da önceki gün meydana gelen 4.7 şiddetindeki depremin ardından bu kez 5.8 büyüklüğünde deprem yaşandı. Gazeteci Nedim Şener, firari FETÖ'cü Önder Aytaç'ın depremle ilgili mesajlarına dikkat çekti.

FETÖ'cü Önder Aytaç, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Bu depremin herkes rakamını gücünü tartışıyor. Depremin merkez üssü ise tam Silivri önü. Acaba bunun hiçbir anlamı yok mu? Biliyorsunuz değil mi? 'Orası şu anda en büyük Medrese-i Yusufiye ' denilebilir mi? Ben 1 şey demiyorum. Sadece soruyorum."

Firari FETÖ'cü Önder Aytaç'ın mesajını değerlendiren Gazeteci Nedim Şener ise şunları yazdı:

"FETÖ'cüler beni hiç şaşırtmaz, Önder Aytaç isimli firari FETÖ'cü depremi kendilerine yapılanlara bağlamış!!! Bu bir zamanlar da gece Silivri'de duvarların indiğini peygamberle toplu namaz kılındığını yazıyordu."

ADNAN OKTAR ÖRGÜTÜ DE DEPREMİ KENDİLERİNE YAPILAN OPERASYONA BAĞLADI

Yaklaşık 15 aydır cezaevinde bulunan ve bugün 8. Duruşması yapılan Adnan Oktar Örgütü'nün yapıldığı Silivri Cezaevi de önceki günkü depremde sert şekilde sallandı. Son depremin ardından Adnan Oktar örgütünün sosyal medyadaki trolleri harekete geçti ve depremin kendilerine yönelik operasyonun ardından gerçekleştiğini iddia etti.

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