Rize Emniyet Müdürü'nü şehit eden saldırganın yargılanmasına başlandı

Olay, 11 Aralık 2018'de, Eminettin Mahallesi'ndeki İl Emniyet Müdürlüğü binasında meydana geldi. Derepazarı ilçesinde trafik polisi olarak görev yapan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, Erzurum Atatürk Üniversitesi İnşaat Bölümü'nden yatay geçişle geçen yıl Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi'ne kayıt yaptırdı. Derepazarı ilçesinden 8 kilometre mesafedeki il merkezine tayin isteyen Sarıcaoğlu, amirleri, ilçe kaymakamı ve Personel Şube Müdürlüğü ile yaptığı görüşmelerden olumlu cevap alamayınca İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ile görüşmek istedi. Personel görüş günü olması nedeniyle görüşme programına alınan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, özel kalemin odasına çağrıldı. Burada, tedbir amaçlı özel kalem görevlilerince tabancası ve cep telefonu alınan Sarıcaoğlu, ardından görüşme için Müdür Altuğ Verdi'nin makam odasına girdi.



8 DAKİKALIK GÖRÜŞME SONRASI DEHŞET SAÇTI



Makam odasında 8 dakika süren görüşme sonrası odadan çıkan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, teslim ettiği tabanca ve cep telefonunu geri aldı. Derepazarı'ndan, Rize kent merkezine tayin olma isteği, planlamaya uygun düşmediği bildirildiği için öfkelenen polis memuru, silahını teslim aldıktan kısa süre sonra aniden tekrar makam odasına yöneldi. Odaya dalan Sarıcaoğlu, tabancasını ateşledi. Tabancadan çıkan 7 kurşundan 3'ünün isabet ettiği İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ve koruma polisi Yiğit Can Köksal yaralandı. Koruma polisi Yiğitcan Köksal tarafından bacağından vurularak, etkisiz hale getirilen saldırgan polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu tutuklandı. Tedavileri tamamlanan personel Şube Müdürü Ercan Polat ve koruma polisi Yiğit Can Köksal taburcu edildi.



41 SAYFALIK İDDİANAME HAZIRLANDI



Rize Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen çok yönlü soruşturmada 41 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede, tutuklu polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu ile saldırı olayından yaralı kurtulan Personel Şube Müdürü Ercan Polat ve koruma polisi Yiğit Can Köksal'ın da aralarında yer aldığı özel kalem görevlileri, saldırgan polis memurunun görev yaptığı ilçe kaymakamı ve emniyet müdürlüğü görevlileri ile olay yeri inceleme, otopsi ve kriminal uzmanlık raporları, cep telefonu HTS ve kamera kayıtları yer aldı. İddianamede, Sarıcaoğlu hakkında, 'tasarlayarak kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme' ve 'tasarlayarak 2 kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçlarından 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' ve 40 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.



ÖRGÜT BAĞLANTISI TESPİT EDİLEMEDİ



Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit olduğu saldırı olayı ile ilgili çok yönlü soruşturma yürütüldü. MİT, Emniyet ve Jandarma İstihbarat birimlerince yapılan araştırmalarda İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun geçmişi mercek altına alındı. Cep telefonu kayıtları, kendisi ve eşinin banka hesap bilgileri, eğitim gördüğü okullar, kaldığı yurtlar ve gittiği dershaneler ile sosyal medya paylaşımları detaylı olarak incelendi. Sarıoğlu'nun öğrencilik yılları ve asker arkadaşları, görev yaptığı yerlerdeki meslektaşları, akraba ve komşuları, sosyal medya hesaplarındaki arkadaşları olmak üzere hayatının her döneminde temas ettiği 500'ün üzerinde kişinin ifadesine başvuruldu. FETÖ/PDY örgütü ile bağlantısı tespit edilemeyen Sarıcaoğlu'nun örgüt tarafından hazırlanan listede 'örgütün etki alanı dışındaki kişiler' kategorisinde gösterilerek fişlendiği belirlendi.



SALDIRIDAN ÖNCE 'ADALETLE HÜKMETMEYENİN CEZASI NEDİR'E CEVAP ARAMIŞ



İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun cep telefonunun teknik incelemesinde saldırıyı önceden tasarladığına dair bulgulara ulaşıldı. Sarıcaoğlu'nun saldırıdan birkaç saat önce cep telefonundan internet tarayıcısına girerek 'adaletle hükmetmeyenin cezası nedir' şeklinde 10 kez arama yaptığı tespit edildi. Saldırganın, olaydan birkaç gün önce de polis merkezindeki bilgisayarından 'Birilerine zarar verme isteği' başlığıyla internetten arama yaptığı da belirlendi.



SALDIRIYI ÖNCEDEN PLANLAMIŞ



Cep telefonu ile kendi kendine SMS'ler gönderdiği de ortaya çıkan Sarıcaoğlu'nun bu yöntemle düşündüklerini not aldığı anlaşıldı. SMS'lerde "Bu konuyla ilgili psikolog, psikiyatrist neyse durumumu öğrenip raporlamayı ve ilk olarak Ercan'dan başlayarak kimin hakkında suç duyurusunda bulunmam gerektiğine karar vereceğim' , "İki kulvarda mücadeleye çıkacağız" , "Zorbalıkta kimleri cezalandıracağıma görüşmeler sonucunda karar vereceğim" , "Oyunu açık oynama ve sonuna kadar gitme kararımı teyit ediyor ve oyunu genişletiyorum. Bu konu ile ilgili benim haberim yoktu gibi, bilseydik gibi kimseye bahane bırakmayıp, sorumluluğunu yüklüyorum" ifadelerini yazan Sarıcaoğlu'nun tayin talebinin reddi halinde sorumluları cezalandırma düşüncesi ile silahlı saldırı olayını planlayarak nasıl gerçekleştireceğini önceden tasarladığı belirlendi.



YARGILANMASINA BAŞLANDI



Hakkında, 'ağırlaştırılmış müebbet' ve 40 yıla kadar hapis cezası istenen İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, Rize Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık Sarıcaoğlu, sabah saatlerinde adliye binasına geniş güvenlik önlemleri altına getirildi. Polis ve jandarma ekipleri adliye çevresinde güvenlik önlemi alırken, duruşma öncesi adliye ve duruşma salonunda bomba uzmanı köpek ile bomba araması yapıldı. Tutuklu sanık adliye binasının arka kapısından girişi yaptı. Sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve bazı vatandaşlar da duruşmaya katılmak için adliyeye geldi.

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