FETÖ’nün gaybubet evlerine operasyon! Haklarında yakalama kararı olan FETÖ'cüler gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Fetullahçı Terör Örgütü'nün faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi.

12 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

FETÖ üyesi ve yöneticisi olmak suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan ve bu güne kadar yakalanamayan 14 şüphelinin saklandığı gaybubet evleri tespit edildi. İstanbul'da 18 adrese eş zamanlı yapılan baskında 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca bu adreslerde FETÖ ile iltisakı bulunan 1 şahıs daha yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.