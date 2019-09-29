Dördüncü MİLGEM gemisi "TCG Kınalıada" Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi

TÖRENE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KATILDI

İstanbul Tersane Komutanlığı'nda gerçekleştirilecek törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

MİLGEM'İN 4. GEMİSİ

Savunma Sanayi İcra Kurulu'nun 2004'teki kararının ardından yerli savaş gemisi üretmek amacıyla başlatılan MİLGEM Projesi kapsamında İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda yapımı tamamlanan Heybeliada, Büyükada ve Burgazada korvet gemilerinin ardından Kınalıada 4. gemi olma özelliğini taşıyor.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

YERLİLİK ORANIMIZ YÜZDE 70'E ÇIKTI

Tarihi zaferlerle dolu olan Deniz Kuvvetlerimiz bu devraldığı büyük mirası daha da güçlendirerek geleceğe taşıyor. Sahil Güvenliğimiz kendi kara sularımız, donanmamız dünyanın dört bir yanında dünyanın adaleti, huzuru için çalışıyor. Eksiklerimizi sürekli tamamlıyoruz. Dünya ve özellikle Akdeniz'deki hadiseler özellikle denizlerde çok güçlü olmamız gerektiğini gösteriyor. Bu konuda Türkiye inşa eden, üreten ve idamesini gerçekleştiren 10 ülkeden biridir. MİLGEM projesinde yıllar içerisinde edinilen tecrübe ile yerlilik oranını yüzde 70 seviyesine kadar yükselttik. Ve bugün de onu, evet 'Kınalıada'yı denize indiriyoruz.

F-35 KRİZİ KARARLILIĞIMIZI ARTIRDI

Proje ortağı olduğumuz F-35 programında yaşadığımız sorunlar bizim savunma sanayii anlamında kararlılığımızı daha da artırmıştır. Bugün dünyanın en büyük 100 savunma firması arasına giren 5 firmamız bulunuyor. Dışa bağımlılımızı tamamen ortadan kaldırmak hedefimizdir.