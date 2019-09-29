Geçen yasama yılında 40 kanun kabul edildi

Meclis'te en çok tartışlan kanunlar arasında yer alan Askeralma Kanunu ile bedelli askerlik sistem içine alınarak kalıcı hale geldi.

Askerlik hizmet süresi eğitim farkına bakılmaksızın herkes için altı ay, yedek subay ve astsubaylar için ise on iki ay oldu. Altı aylık görev süresini tamamlayan er ve erbaşlara, amirlerin onayıyla isteğe bağlı olarak altı ay daha askerlik hizmeti yapma hakkı tanındı. İkinci 6 ayda askerlik hizmetini sürdüren er ve erbaşlara maaş bağlanması kabul edildi. Daha önce sadece 4 yıl ve üstündeki yükseköğretim mezunlarına verilen yedek subaylık hakkı veriliyordu. Askeralma Kanunu ile iki veya üç yıl süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlara da yedek astsubaylık hakkı verildi.

TBMM'de kabul edilen bir diğer kanun da Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun oldu. Sporda şiddet olaylarını önlemek amacıyla çıkarılan kanun en dikkat çeken düzenlemeler arasında yer aldı.

Kanunla "spor alanı" tanımı genişletildi. Taraftarların toplandıkları yerler, toplu olarak seyahat ettikleri araçlar, müsabakanın yapılacağı yere gidiş ve geliş güzergahları ve takımların kamp yaptığı yerler "spor alanı" kapsamına alındı.

Müsabakaları ayakta seyredenler için düzenlenen numaralı alanlar için de bilet satışı uygulaması getirildi. Düzenlemeyle federasyonlar ve spor kulüplerine özel güvenlik hizmeti satın alma hakkı tanındı. Ayrıca müsabaka, seyir ve antrenman alanlarında alkollü içecek sokulması, kullanılması ve satılmasına ilişkin usul ve esasların federasyonlar tarafından belirleneceği hükme bağlandı.

Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanunu ile geçiş yasağına rağmen 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçenlere kesilen idari para cezalar iade edildi. Ayrıca emniyet mensupları için kurulan Polsan'a Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında görevli tüm memurların daimi ortak olmaları şartı getirilerek sandığın daha da güçlenmesi hedeflendi.

Bazı Kanun ve KHK'lerde değişiklik yapan kanun ile hurda araçlarda uygulanan ÖTV indirimi 10 bin liradan 15 bin liraya çıkartıldı.

- Sinema bilet satışlarına ilişkin düzenleme yapıldı

Dizi ve sinemanın desteklenmesine ilişkin çıkarılan kanunda, sinema salonu işletmecileri ile yapımcıları arasındaki bilet satışı ve promosyon satışlarına ilişkin yeni bir düzenleme yapıldı. Düzenleme ile sinema salonu işletmecilerinin sinema biletini içeren abonelik, promosyon, kampanya ve toplu satış faaliyetleri yasaklandı. Ayrıca bilet ile mısır veya başka bir ürünün satışının birleştirilerek yapılmayacağı da hükme bağlandı.

Kanunla sinema filmi öncesinde reklamların süresinin en fazla 10, fragman gösterim süresinin en az 3, en fazla ise 5 dakika olacağı kabul edildi. Sinema filmi gösterim arası da en fazla 15 dakika olarak belirlendi.

TBMM Genel Kurulda kabul edilen Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun ile birlikte , kentsel dönüşümden 2B alanlarına, mülkiyet sorunundan yarım kalan inşaatlara kadar bir dizi değişiklik yapıldı.

Düzenlemeyle aynı şehirde olmadan da gayrimenkul alım satımının yapılmasına imkan tanındı. Kentsel dönüşüm alanlarında yarım kalan yapıları için sözleşmesini feshedebilecek, metruk, tehlikeli yapıların yıkılması ve şehir merkezlerinde yapılaşmamış parsellerin otoparka dönüştürülmesi yürürlüğe girdi.

Taşınmaz mülkiyetinin devrine ilişkin sözleşmeler kolaylaştırıldı. Kanunla tarafların farklı tapu müdürlükleri veya yurt dışı teşkilatında bulunmaları halinde, taraf iradeleri resmi görevliler tarafından ayrı ayrı alınarak sözleşmenin yapılması sağlandı. Ayrıca tapu işlemlerine fotoğraf yapıştırılması uygulaması yürürlükten kaldırıldı. Kentsel dönüşüm alanlarında maliklerin müteahhitten kaynaklanan nedenlerle yaşadığı problemlerin giderilmesi amacıyla maliklere sözleşmeleri feshetme hakkı tanındı. Düzenlemeyle afetler veya başka nedenlerle kendiliğinden çöken binaların ve çevresindeki yapıların dönüşümü için maliklerin ve ilgililerinin muvafakatı aranmaksızın Çevre ve Şehircilik Bakanlığına resen müdahale hakkı verildi.

Ekonomi alanındaki düzenlemeleri içeren torba kanunuyla yurt dışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından çıkış başına alınan harç miktarı 15 liradan 50 liraya çıkartıldı. Düzenlemeyle yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye'ye getirilmesi teşvik edildi.