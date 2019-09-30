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! 'tan bir deprem açıklaması daha geldi! Hoogerbeets 'da yaşayan vatandaşları uyardı!

Dünyaca ünlü deprem kahini yaptığı deprem tahminleri ile tüm dünyada konuşuluyor. ’da yaşanacak depremleri daha önceden tahmin eden kahin, son olarak Yunanistan’da yaşanan depremi de tahmin etmişti. Önceki akşam Twitter hesabından Türkçe tweet atarak uyarılarda bulunan Hoogerbeets, yeni gönderi ile İstanbul’da yaşayan vatandaşları uyardı. Hoogerbeets, öte yandan gelecek olan depremlerle ilgili tahminlerini açıkladı. İşte haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 30.9.2019 08:17 Güncelleme Tarihi: 30.9.2019 08:17
Son dakika! Frank Hoogerbeets'tan bir deprem açıklaması daha geldi! Hoogerbeets İstanbul'da yaşayan vatandaşları uyardı!

Dünyaca ünlü deprem uzmanı ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Önceki gün Türkçe tweet atarak 'da yaşayan vatandaşlara uyarılarda bulunan Hoogerbeets, yine bir Türkçe paylaşımda bulundu. Öte yandan, yaşanması muhtemele depremler ile ilgili de uyarılarda bulunan Hoogerbeets, İstanbul'daki vatandaşların sakin kalması gerektiklerini vurguladı. İşte son dakika haberinin detayları…

FRANK HOOGERBEETS'TEN BİR TÜRKÇE TWEET DAHA!

Silivri merkezli 5,8 şiddetine meydana gelen deprem sonrası herkes 'Büyük İstanbul depreminin habercisi ya da tetikleyicisi mi?' sorusunu sormaya başladı.

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Son dakika! Frank Hoogerbeets'tan bir deprem açıklaması daha geldi! Hoogerbeets İstanbul'da yaşayan vatandaşları uyardı!
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