Dünya Cemal Kaşıkçı cinayetini SABAH’tan takip etti

Ekim 2018'de ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu binasında vahşice öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'ın katledilmesiyle ilgili tüm önemli gelişmeleri Türkiye ve dünya kamuoyuna SABAH duyurdu.



İNFAZ TİMİ ORTAYA ÇIKTI

Cinayette rol alan 15 kişilik infaz timinden başlayarak tüm bilinmeyenleri aydınlatan SABAH'ın Kaşıkçı esrarını çözen ilk haberi 9 Ekim 2018 tarihinde yayınlanan 'İşte sır seyahat' başlıklı haberdi. Bu haberde 15 kişilik infaz timinin hangi tarih ve saatte, hangi uçaklarla İstanbul'a geldiği ve hangi otellerde kaldıkları açıklandı.

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SABAH Özel İstihbarat Bölümü'nün cinayetle ilgili en büyük sırrı deşifre eden haberi ise 10 Ekim 2018'de yayınlanan 'İşte 15 kişilik suikast timi' başlıklı haberdi. Bu haberde cinayette rol alan timin tüm üyelerinin isimleri ve fotoğrafları yayınlandı. SABAH'ın infaz timini ifşa eden haberini, bir gün sonra Washington Post, New York Times, CNN ve BBC gibi Amerikan ve İngiliz basın kuruluşları alıntıladı ve okurlarına/izleyicilerine duyurdu.

O günlerde ABD ile Avrupa basınındaki en çok referans verilen Türk basın organı SABAH'tı. Washington Post'tan New York Times'a, BBC'den CNN'e kadar birçok yayın kuruluşu SABAH'ın özel haberlerini sayfalarına ve ekranlarına taşıyarak detayları okuyucularına aktardı. SABAH, 15 Ekim 2018 tarihli 'Konsoloslukta Kaşıkçı provası' başlıklı haberinde ise Kaşıkçı'nın parçalanmış cesedinin taşındığı minibüsün bir gün önce garaja sığıp sığmayacağının provasının yapıldığını kamuoyuna duyurdu.

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SUİKASTIN BEYNİ İFŞA EDİLDİ

SABAH'ın, 28 Ekim 2018'de yayınlanan 'Belgrad Ormanı'ndaki keşfi infaz timinin beyni yaptı' başlıklı haberdi. Bu haberde cinayetin hazırlayıcısı ve uygulayıcısı olan Suudi istihbarat istasyon şefi El Muzeyni'nin cinayetten bir gün önce Belgrad Ormanı'na keşfe giden bir konsolosluk aracında olduğu duyuruldu.

SABAH Özel İstihbarat Bölümü, cinayetle ilgili en çok merak edilen konuların başında gelen ses kayıtlarını ise Aralık 2018'de Turkuvaz Kitap'tan çıkan Diplomatik Vahşet/Cemal Kaşıkçı Cinayeti'nin Karanlık Sırları adlı kitapta yayınladı. SABAH, ses kayıtlarının bugüne dek hiç ortaya çıkmayan diğer kısımlarını da 8 Eylül-13 Eylül 2019 arasındaki 'İnfazın sır tapeleri' başlıklı yazı dizisinde yayınladı.