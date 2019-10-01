Gaziantep'te askeri araç devrildi: 2 yaralı

BUGÜN NELER OLDU

Kaza, sabah saatlerinde, Oğuzeli'ne bağlı Karacaören Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü kent merkezinden ilçe yönüne giden askeri araç, kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 asker, sağlık görevlilerince ambulanslarla Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma da hastaneye gelerek, yaralı askerleri ziyaret edip, sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.