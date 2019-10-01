Mahkeme heyetinden Adnan Oktar ve avukatına TEHDİT soruşturması

Adnan Oktar örgütü davasından mağdur ve müştekilerin avukatı olan Eser Çömlekçioğlu bugünkü duruşma öncesinde Adnan Oktar'ın avukatı tarafından tehdit edildiğini Mahkeme heyetine aktardı.

"ADNAN OKTAR ÖZELLİKLE SANA SELAM SÖYLEDİ"

Adnan Oktar'ın avukatı Eşref Nuri Yakışan'ın otoparkta yanına gelerek "Adnan Oktar'ın özellikle sana selamı var" diyerek tehdit ettiğini belirten Avukat Eser Çömlekçioğlu, kendisinin üstü kapalı olarak tehdit edildiğini belirtti.

OKTAR'IN AVUKATI KABUL ETTİ

Bu şikayet üzerine Adnan Oktar'ın avukatı Eşref Nuri Yakışan'a konuyu soran Mahkeme Başkanı şaşırtan bir cevap aldı. Oktar'ın avukatı Eşref Nuri Yakışan "Adnan Oktar ile cezaevinde görüştüm ve Eser hanıma selamını ilettim" dedi.

"SİLİVRİ CUMHURİYET SAVCILIĞI'NA SUÇ DUYURUSU"

Mahkeme Başkanı "Bunu yapmanızı size Adnan Oktar mı söyledi" sorusuna ise avukat yakışan "Bunu size söyleyemem, müvekkil gizliliğim var" yanıtını verdi. Bunun üzerine Mahkeme Heyeti, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunma kararı aldı. Adnan Oktar'ın avukatı ile ilgili olarak soruşturma başlatılacak.