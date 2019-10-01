Son dakika haberi: Japon profesörler İstanbul depremini değerlendirdi: "Marmara'da bir sonraki deprem..."

İstanbul'da, Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından en çok tartıştığımız şey iletişimin kopması oldu. Depremin ardından doğal olarak herkes yakınlarına telefonla ulaşmaya çalıştı fakat GSM hatları çalışmadı, çöktü. Sadece mobil iletişimde değil internette de kesinti, aksama yaşandı. Depremin ardından GSM operatörlerindeki sesli aramada kesintinin nedeni nedir? Altyapı yetersizliği mi? Bir deprem ülkesi olan Japonya'da depremin ardından telefon hatlarında kesinti yaşanır mı? Habertürk'ten Esra Boğazlıyan bu soruları Japon bilim insanlarına sordu.

Deprem konusunda en deneyimli ülke olan Japonya'da depremin ardından telefonlar kesiliyor mu? GSM şirketleri ne yapmalı? Olası İstanbul depremiyle ilgili beklentileri ne?

Yoshiyuki Kaneda: Evet, telefon görüşmelerini hep kısıtlıyoruz, çünkü iletişim şirketi kurtarma ve risk yönetimi birimleri için ağ kapasitesini kontrol altında tutuyor. Pek çok Japon bunu anlıyor ve hükümet özel telefon görüşmelerinin kontrollü bir şekilde yapılmasını istiyor.

Hitoshi Baba: Hanshin Awaji Depremi'nden sonra Japonya'da ve yine Büyük Doğu Japonya Depremi / Tsunami'sinin yanı sıra, insanların telefonlara sarılmasına sebep olan birçok büyük çaplı felaketten sonra, bu alandaki çok sayıda araştırmacının yıkım deneyimlerine ve tavsiyelerine dayanarak aşamalı bir biçimde dayanıklı telekomünikasyon sistemleri kurduk. En son kaydedilen başarılar, MIC tarafından hazırlanan beyaz bültende bulunabilir: