Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

Türkiye'de ses getiren projelerde yer alan ve son olarak da Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yer alan ve bir süredir hastanede tedavi gören ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu 61 yaşında hayatını kaybetti.

TARIK ÜNLÜOĞLU KAÇ YAŞINDAYDI?

Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu 61 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

BÜYÜK PROJELERİN USTA İSMİYDİ

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu tiyatro kariyerinin dışında Türkiye'de özellikle son 20 yıla damga vurmuş birçok büyük projede yer aldı. Kurtar Vadisi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizileri bu yapımlardan bazıları olarak biliniyor.

SON DAKİKA: TARIK ÜNLÜOĞLU HAYATINI KAYBETTİ! TARIK ÜNLÜOĞLU NEDEN ÖLDÜ?