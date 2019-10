Etnospor’a 1 milyon ziyaretçi bekliyoruz

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'nin dördüncüsü 3-6 Ekim arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile 4 yaşına giren festivali ve bundan sonraki hedeflerini konuştuk.



Etnospor Kültür Festivali her yıl daha da büyüyor. Bu fikir ilk nereden doğdu?



Aslında Etnospor'un altyapısı Okçular Vakfı'ndaki çalışmalarımızda oluşmuştu. 2015'te Kırgızistan'da Dünya Göçebe Oyunları'nı yapan ekip Okçular Vakfı'ndaki çalışmalarımızı görmek için Türkiye'ye gelmişti. Onların anlattıkları ve bizim Kırgızistan'a gitmemiz Etnospor Festivali fikrinin olgunlaşmasında etkili oldu. İlk olarak merkez ofisimizi Bişkek'te kurduk. İstanbul'da bir temsilcilik açılacaktı. Ancak 2018'de merkezin İstanbul'a taşınmasının daha uygun olacağına karar verdik.



İLGİ GÖRECEĞİNE İNANMİYORLARDI



4 yılda neler değişti?



Başladığımızda ekip arkadaşlarımız bile buradaki maksadın anlaşılamadığını söylüyordu. Hatta "Bilal Erdoğan'ın ne işi var geleneksel sporlarla uğraşıyor" gibi sorular soruyorlardı. İşin felsefesini anlattığım zaman insanlar çok iyi anlıyor. Bir kültür kolay oluşmuyor. Her şeyin çok sık tüketildiği günümüzde ise bu daha zor. Dünyanın dört bir yanında insanların kendi kültürleri can çekişiyor. Rahmetli bir hocamızın bir sözü vardı: "Batılılaşma rüzgârı içerisinde bize bir kıyafet giydirildi" bu kıyafet bize uygun değil. 15 yılını Avrupa ve ABD'de yaşamış biri olarak söylüyorum bunu. Kendi kültürümüzün geleceğe taşınmasına meftun oldum aslında..



PİLAVDAN DÖNENİN KAŞIĞI KIRILSIN



"Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganında verilmek istenen mesaj nedir?

Bu bir iddia sözü. Bize yakışan bir söz. Türk milleti olarak tarih boyunca sabırla ve azimle hedefimize ulaşmış bir milletiz. 21. yüzyıla damga vurma mücadelesi veren Türkiye'yi bu söz çok iyi anlatıyor aslında.



4 yıldaki ilgiden memnun musunuz?



İnsanların büyük teveccühü var. Anadolu'nun birçok bölgesinde bu etkinlikler yapılıyordu. Etkinlikler bir araya gelince ilgi büyüdü.



ÇOCUKLAR ATA BİNSİN



Geçtiğimiz yıllardan farklı olarak bu yıl Etnospor'da neler göreceğiz?



Bu yıl lokasyonumuz çok farklı. Atatürk Havalimanı'nın Millet Bahçesi'ne dönüştürüleceğini duyunca geleneksel spor dallarımıza da yer ayrılmasını çok istedik. Biz bu yıl Atatürk Havalimanı'nda bu etkinliğin başarılı şekilde yaptığımızda gelecekte de aynı yerde yapılması için bir fırsat doğabilir.

Temapark tarzı bir geleneksel spor merkezi olmasını çok istiyoruz. Ata sporumuz binicilikse çocuklarımız ata binsin istiyoruz.



KONUK EKİP ARJANTİN'DEN



Sürpriz konuk var sanırım.



Arjantin'den bir ekip milli pato sporlarını İstanbul'da tanıtacak. Geçen yıl da Japonların atlı spor dalını misafir olarak kabul etmiştik. Kırgız Kök Börü sporcuları ile Arjantin'den gelen pato sporcuları Etnospor'da yarışacak. Biri Güney Amerika'da diğeri Asya'da iki ülke sporu kültürel etkileşime girecek.

12 dalda yapılacak ve yaklaşık bin sporcu yarışacak. Hedefimiz 1 milyon ziyaretçiyi Atatürk Havalimanı'nda misafir etmek. Hafta sonu yer yer yağış olma ihtimali olsa da 1 milyon hedefini aşmak istiyoruz. Festival alanımızı ise yağmurdan etkilenmeyecek şekilde dizayn ettik. Ulaşıma uygun bir alan. Otopark konusunda da hiçbir sıkıntımız yok.



DENEME YAPIN



Misafirler de spor dallarında kendilerini gösterme imkanı bulabilecek mi?



100'ün üzerinde at gelecek. Belki birçok çocuk ilk defa ata binecek. Her şey deneyimlemek üzerine kurulu. Tüm misafirlerimize "At bin, güreş tut, ok at" diyoruz.



USTALARLA İLGİ DUYANLAR BİR ARAYA GELECEK



Etnospor'da başka neler var?



Bizim etkinliğimize gelen insanlar sadece sporda değil mutfak ve müzik kültüründe de ilginç deneyimler yaşayacak. 60'ın üzerinde el sanatları atölyesi yer alacak. Ustalarla ilgililer bir araya gelecek.



Misafirler müzik dinleyebilecek mi?



Kültür Bakanlığımızın birçok topluluğu burada performans gösterecek. Sadece Türkiye'den değil aynı kültürü paylaştığımız birçok coğrafyadan topluluklar Etnospor'da misafirlerimize kendi alanlarında müzik ziyafeti sunacak. Halk dansları ve folklor devamlı olacak.



Dünya Göçebe oyunları da Türkiye'de yapılacak. Bunun için hazırlıklarımız tamam mı?



Dünya Göçebe Oyunları Türk Konseyi'nin başkanlar kararı ile başlatılan bir etkinlik. Kırgızlar bu projeyi bir süredir yürütüyordu. Şimdi Türk Konseyi arasında dolaşarak yapılan bir etkinliğe dönüştü. Bakanlığımız nerede yapılacağı konusunda çalışma yürütüyor. 2020'de çok başarılı bir organizasyon gerçekleştireceğimize inanıyorum. Yeri konusunda çalışmalarımız sürüyor. Lokasyon olarak Marmara Bölgesi'nden uzaklaşmamak istiyoruz.



İsa Tatlıcan, Bilal Erdoğan'la Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun İstanbul Çengelköy'deki genel merkezinde görüştü.

