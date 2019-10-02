Geleneksel mutfaklar ETNOSPOR’da

BUGÜN NELER OLDU

ETNOSPORKültür Festivali'ne giden ziyaretçiler; Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Filistin, Gürcistan, Kosova, Moldova,Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Senegal, Sudan, Tanzanya, Tunus, Ukrayna ve Yemen'den oluşan 16 ülkenin geleneksel lezzetleriyle geçmişe uzanan bir tarih yolculuğuna çıkacak. 16 ülkeden 50'yi aşkın geleneksel lezzet, 4 gün boyunca festivalin Evrensel Tatlar alanında ziyaretçilerle buluşturulacak. Ziyaretçiler, ülke mutfaklarının yemek yapımı etkinliklerine katılabilicek.Bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla azim, kararlılık ve mücadele kavramlarına odaklanan festivalde Özbek pilavı önceki yollarda olduğu gibi bu yıl da damakları şenlendirecek.Festivalin oba alanlarında Gelin Toyu, Beşik Toyu, Tuşo Toyu, Geştek Toyu, Göktürk Alfabesi Atölyesi, Yöresel Ritüeller, Kilimhane, Demirhane başlıklarıyla düzenlecek etkinliklerde yöresel tadımlar ve ikramlar da yapılacak.