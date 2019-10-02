O günlerde Erdoğan'a topluca karşı çıkmışlardı

İstanbul Üniversitesi Çapa Diş Hekimliği Fakültesi'nde bulunan 7 bina boşaltılacak.

İstanbul Valiliği konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, 26 Eylül'de meydana gelen deprem sonrası İstanbul Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi ile Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yerleşkelerinde ön tespitler yapıldığı belirtildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın görevlendirdiği teknik ekipler tarafından yapılan incelemeler sonucu; Diş Hekimliği Fakültesi'nde bulunan 7 adet binanın bodrum katlarında kullanılan betonun deniz kumundan imal edildiği, beton kalitesinin de düşük olduğu tespit edildi.

Çok sayıda kolonun rutubete bağlı olarak korozyona uğradığı, beton dökülmelerinin oluştuğu, kolonlarda hem deprem hem de fiziki şartlardan kaynaklı önemli yapısal hasar bulunduğu belirlenen binaların tahliyesine karar verildi.

PEKİ SUÇLU KİM?

Bundan 11 yıl önce dönemin başbakanı olan Erdoğan'ın, üniversiteye 1999 depreminde hasar gören binaların taşınması için arazi tahsis ettiği, ancak rektörün bunu kabul etmediği için pişmanlık yaşadığı ortaya çıktı.

O tarihlerde basında yer alan haber tam olarak şöyle;

Mesut Parlak, Başbakan'ı (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) dinlemediğine bin pişman. İstanbul Üniversitesi Rektörü, 17 Ağustos'ta hasar gören hastanelerin taşınması için Başbakan'ın tahsis ettiğ arazinin reddedilmesinin pişmanlığını yaşadığını açıkladı. Raporlara göre Çapa'nın 4 şiddetindeki bir depreme bile dayanaması zor.

ERDOĞAN'I HER GÖRDÜĞÜNDE UTANCINDAN BAŞINI EĞMEK ZORUNDA KALDIĞINI İFADE ETTİ

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Parlak, Çapa Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin taşınmasıyla ilgili üniversitenin aldığı 'ret' kararından dolayı büyük mahcubiyet yaşadığını söyledi. Parlak, Çapa ve Cerrahpaşa'nın taşınması için Olimpiyat stadının yanında bin 500 dönümlük arazi tahsis etmek isteyen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) her gördüğünde utancından başını eğmek zorunda kaldığını ifade etti.

DEPREM İÇİN UYARDI

Çapa ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastanelerinin taşınması 2007'de gündeme gelmişti. Rektör Parlak, bina, laboratuvar ve hastanelerinin yaşlandığını, bunların yenilenmesinin şart olduğunu dile getirmişti. Parlak, İstanbul'da meydana gelecek depremde Çapa ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastanelerinin zarar görmesi halinde, kentteki sağlık probleminin çözümünün zorlaşacağının altını çizmişti.

4 ŞİDDETİNDE BİLE HASAR

Zemini zayıf olarak bilinen Çapa, Marmara depreminde ciddi hasar almıştı. Parlak'ın daha önce birkaç kez dile getirdiği taşınma konusu yılan hikayesine dönerken, başka bir gerçek daha ortaya çıktı. Deprem raporlarında Türkiye'nin her yerinden yılda yüz binlerce hastayı ağırlayan Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin birçok bölümünün 4 şiddetinde bir depremden bile zarar göreceği ortaya konuldu. Acilen deprem güçlendirilmesi yapılması gereken hastanenin önemli bir problemi var. Hastanenin bulunduğu yer SİT alanı, binaların bazı bölümleri kaçak ve tamirat için tek bir çivi çakmak bile çok zor.

ÖNLEMİ ÖNCEDEN ALIN

Jeofizik Mühendisi Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu "Başta hastane personeli olmak üzere hastalar ve deprem sırasında hastanede bulunanlar önemli bir risk taşıyor. Hastanelerin, itfaiyenin asla bir tahliye planı olmaz. Acil eylem planı olur ama bir hastaneyi deprem oldu diye boşaltamazsınız. Önlemimizi depremden önce almalıyız" dedi. Bir an önce hastanelerin güçlendirilmesini isteyen Gündoğdu, Çapa'nın yoğunluğuna dikkat çekerek boşaltılmadan güçlendirme operasyonu yapılmasının da zor olduğunu ifade etti.

MAHCUBUM YÜZÜNE BAKAMIYORUM TV Malatya'ya konuşan Prof. Dr. Mesut Parlak, 4 yıllık görevi sırasında içinde ukde olarak kalan tek şeyin Başbakan Erdoğan'ın (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) üniversiteye tahsis etmek istediği büyük arazinin fakülte yönetim kurulunca reddedilmesinden kaynaklandığını ifade etti. Parlak, "Ona karşı mahcubum, o konu içimde bir yaradır. Bazen Sayın Başbakanı gördüğümde bu mahcubiyetten dolayı ona görünmek bile istemem. Alsaydık tıp fakültesini tıp üniversitesine dönüştürecektik" dedi. İstanbul Tıp Fakültesi'nin taşınması, fakültenin genel kurulunda oylanmış ve yüzde 98 oranında ret çıkmıştı.

Yine 2 yıl önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çapa'daki İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi'nin 4 yıl içinde Hasdal'a taşınacağını, merkezde yalnızca poliklinik hizmetinin verileceğini söylemesi tepkilere neden olmuştu. Tabip odaları ve akademisyenler, fakültenin yerinde yenilenmesi görüşünde birleşmiş, İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Selçuk Erez "Taşınmak istenmesinin nedeni şu. Çapa arazisi para ediyor, buraya hep rant gözüyle bakılıyor" demişti.