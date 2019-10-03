Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu ilk kez toplandı

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ilk kez toplandı. Yaklaşık 2 saat süren toplantıda son dönemde başta Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Yargı Reformu, Suriye'deki gelişmeler, terörle mücadele konuları olmak üzere iç ve dış gelişmeler ele alındı. Resmi Gazete'de 15 Mayıs tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ilk toplantısını yaptı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya eski Meclis başkanları Bülent Arınç, Köksal Toptan, Cemil Çiçek, Mehmet Ali Şahin, İsmail Kahraman ve eski Başbakan Yıldırım Akbulut katıldı. Yaklaşık 2 saat süren toplantıda son dönemde başta Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Yargı Reformu, Suriye'deki gelişmeler, terörle mücadele konuları olmak üzere iç ve dış gelişmeler ele alındı. Ayrıca, kurulun çalışma esaslarını belirleyen yönetmelik konusu değerlendirildi.Başkan Erdoğan, Ankara'da iş insanları ve yabancı misyon temsilcilerini bir araya getiren ASO Büyükelçiler Buluşması'na da mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, "Güçlü dinamik ve istikrarla büyüyen ekonomisi ile dikkat çekici bir performans sergileyen Türkiye, 2023 vizyonu doğrultusunda ilerlemeye kararlı adımlarla devam etmektedir. Bu süreçte en büyük gücümüz ülkemizin geleceğine inanan sorumluluk alan cesur sanayici ve işadamlarımızdır" ifadelerini kullandı.