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Ege'yi betona boğanlar için sona gelindi! Ranta talana yağmaya dur denildi!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kıyılarında havadan, denizden ve uydular aracılığıyla yapılan taramada 12 ilçedeki cennet koylarda 2611 kaçak yapı tespit etti. Bunlardan 590'ının yapı belgesi hemen yıkılmak üzere iptal edildi. Ruhsat verirken imar planlarına uymadığı ortaya çıkan 'li belediyeler uyarıldı. 'da ise 516 kaçak yapıya kepçe vuruldu

Kenan GÜRBÜZ
KENAN GÜRBÜZ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2019 09:57 Güncelleme Tarihi: 3.10.2019 09:57
Ege'yi betona boğanlar için sona gelindi! Ranta talana yağmaya dur denildi!

BAKANLIK DÜĞMEYE BASTI VE BAŞLADI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri, Türkiye ve dünya turizminin gözde merkezlerinden 'nın 13 ilçesindekicennet koyları beton denizine döndürenlere karşı dev operasyon başlattı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un 'da yaptığı 2 inceleme gezisi sonrası havadan, denizden ve uydu fotoğraflarıyla tespit edilen kaçak yapıların yıkımı için düğmeye basıldı.

Muğla'da imara aykırılıkları olduğu belirlenen rezidans ve villa inşaatının yıkım işlemleri başladı

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Ege'yi betona boğanlar için sona gelindi! Ranta talana yağmaya dur denildi!
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