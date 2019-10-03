Ege'yi betona boğanlar için sona gelindi! Ranta talana yağmaya dur denildi!

BAKANLIK DÜĞMEYE BASTI VE BAŞLADI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri, Türkiye ve dünya turizminin gözde merkezlerinden Muğla'nın 13 ilçesindekicennet koyları beton denizine döndürenlere karşı dev operasyon başlattı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Bodrum'da yaptığı 2 inceleme gezisi sonrası havadan, denizden ve uydu fotoğraflarıyla tespit edilen kaçak yapıların yıkımı için düğmeye basıldı.

Muğla'da imara aykırılıkları olduğu belirlenen rezidans ve villa inşaatının yıkım işlemleri başladı