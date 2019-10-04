Kardeşinle seni almaya geldik

Terör örgütü tarafından dağa kaçırılan çocuklarını geri alabilmek için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde annelerin başlattığı direniş devam ediyor. Ağrı'dan gelen Süheyla Demir, elinde biberonu kucağında uyuyan kızı Asmin Nisa ile birlikte oturma eylemine katıldı. Kızı Hayal'in lise 1'inci sınıftayken kandırılarak dağa kaçırıldığını belirten anne Süheyla Demir, "Ben Ağrı merkezden geldim.

Kızım Hayal 2014'te çözüm süreci zamanında Şemsi Türkmen Lisesi'nde okuduğu sırada dağa kaçırıldı. Buradan kızıma sesleniyorum, lütfen Hayal dön ailene gel, biz burada seni bekliyoruz. Her şeyinle seni tekrar kabulleniyoruz. Lütfen dön gel, bizim bu acılı yüreğimize bir su serp ve eğer bizi duyuyor ve görüyor isen küçük kardeşin Asmin Nisa ile birlikte seni almaya geldim" diye konuştu.

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'KIZIM PİŞMANDI'

Kızının dağa kaçırıldıktan sonra kendisi ile görüştüğünü kaydeden anne Süheyla Demir, "Kızımla görüştüm ve pişmandı. Konuşurken boğazı düğümleniyordu, ondan sonra bir daha aramadı. Ağrı merkezde pansiyonda kalıyordu, biz de köyde olduğumuzdan dolayı bilemiyorum kimler onu kandırıp götürdü" dedi. Tüm annelere seslen acılı anne, "Buradan bütün Türkiye'ye sesleniyorum, bütün anneler bize destek olun lütfen. Anneler bize arka çıksın ki evlatlarımız dönüp gelsin. Biz buradan ne kadar acı çekiyoruz görün ve bizi anlayın. Bizim acımıza destek olun bizlere katılın. Çektiğimiz bu acı canımıza yetti, dayanamıyoruz artık" diye konuştu.

Öte yandan Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Denetim Komisyonu Türkiye eş raportörleri Jakob Wienen ve Yoomi Renström, eylem yapan anneleri ziyaret etti.



KARAYILAN'IN HEDEF GÖSTERDİĞİ REMZİYE ANNE:

TEHDİTLERİ BANA SÖKMEZ



Terörist başı Murat Karayılan'ın "Oğlu dağda değil hapiste" dediği Remziye Akkoyun: Evet, oğlum Mecnun onların yüzünden 5 kez müebbet aldı. Diğer oğlum Azat dağda...

HDP Diyarbakır İl binası önündeki evlat nöbetine ilk günden beri kesintisiz devam eden annelerden biri de Remziye Akkoyun (63). Terörist başı Murat Karayılan bir süre önce örgüt yayınlarına verdiği röportajda, Akkoyun'un oğlunun dağda değil, cezaevinde olduğunu, ama oğlu dağdaymış gibi oturma eylemine katıldığını, bunu duyan oğlunun da cezaevinde intihar girişiminde bulunduğunu ileri sürmüştü. Terörist elebaşının bu sözlerinden sonra Remziye ana, gittiği hastane çıkışında HDP'li bir kişi tarafından tehdit edilmişti. Korkusuz anne Akkoyun, "Evet, Oğlum Mecnun 6-8 Ekim 2014'te Kobani olayları sırasında tutuklandı, 5 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Buna kim sebep oldu? O dönem bu partinin en tepesindeki genel başkan sebep oldu. Onun çağrısı değil miydi? Mecnun'um 18 yaşında çocuktu. Şimdi kalkıp utanmadan 'Oğlu dağda değil, ama dağdaymış gibi eylem yapıyor' diyorlarmış benim için. Peki Azat'ım nerede? Onu da 1 yıl sonra benden kopardılar. Hala kana doymamış bunlar. Azat daha 10 yaşındaydı. 2015 yılında ortadan kayboldu. Suriye'de olduğunu öğrendik. Bunlar bizim çocuklarımızı sokağa sürüp, dağa çıkarmasaydı bugün evlatlarımın ikisi de yanımda olurdu. Kim kaçırmışsa, beynini yıkayıp eline silah tutuşturmuşsa onun kapısında ararım, Tehditleri bana sökmez. Beni öldürseler ne olur" dedi.



BEYNİNDE TÜMÖR OLAN ANNE EVLADINI BEKLİYOR

SABAH İLAÇLARINI ALIP NÖBETE BAŞLIYOR



Diyarbakır'da Ayşegül Biçer, oğlu Mustafa'yı (17) terör örgütünün elinden kurtarmak amacıyla bir aydır eylemini sürdürüyor. Biçer, 3 yıl önce beyninde tümür olduğunu öğrendi. 5 kez operasyon geçiren Biçer, beynindeki tümörden tam olarak kurtulamayınca ilaç tedavisine geçildi. Bir yandan kanser ile mücadele ederken, bir yandan da tek oğlu DHP il binası önündeki eyleme katılan anne Biçer, "Oğlum kaçırılınca yaşadığım acılar daha da arttı. Bu nedenle ataklarım sıklaştı. Oturma eylemine diğer anneler gibi sabah değil, öğleden sonra gelebiliyorum. Önce iki kızımı okula gönderiyorum, iğnemi yapıyorum, ilacımı alıyorum ve ardından oğlumu almak için HDP-PKK-Kandil ile mücadele ediyorum" ifadelerini kullandı. Biçer, "Hastalığım dolaysıyla çok acı çekmeme rağmen oğlumu buradan almadan gitmeyeceğim. Kanser hastası bir anneye bu acıyı yaşatmaya ne hakları var. Artık Mustafam, her gece rüyalarıma giriyor" diyerek evlat özlemini dile getirdi. Boyacılık yapan Rauf Çiçek de, "Eşim ağır hasta olmasına rağmen mücadelesini yılmadan sürdürüyor. Ben de eşime destek olmak için yanındayım " dedi.