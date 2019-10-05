Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyon TL’lik final sorusu cevabı burada olacak! İşte ayrıntılar

Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran bilgi yarışması programı uzun bir aranın ardından izleyici ile buluşuyor. 5 Ekim Cumartesi akşamı Kenan İmirzalıoğlu'nun sunacağı programda 1 Milyon TL'lik sorunun heyecanı yaşanacak. Final sorusunu açtırmaya hak kazanan Arda Ayten, 1 Milyon TL'nin sahibi olmak için ter dökecek. Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyon TL'lik final sorusu yayınlandıktan sonra cevabını bu başlık altından öğrenebileceksiniz.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE 1 MİLYON TL'LİK FİNAL SORUSU HEYECANI BAŞLADI

Bu akşam 20:00'da ekranlara gelecek olan yarışma programında tarihi anlar yaşanacak. Arda Ayten, 1 Milyon TL'nin sahibi olabilmek için ter dökerken ekranları başındaki izleyiciler de sorunun yanıtını araştıracak.

İşte yeni bölüm ile ilgili detaylar;