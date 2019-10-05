Ne gazi olabiliyor, ne çalışabiliyor

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Hakkari Şemdinli'de 10 yıl önce karakol baskınında ağır yaralanan İsmail Hıdır, bir kulağında işitme yetisini tamamen kaybetti. 10 yılda defalarca ameliyat olmasına rağmen iyileşmeyen Hıdır, işe girebilmek için gerekli sağlık raporunu alamıyor. Kendisine gazi unvanı da verilmediği için mağdur olduğunu belirten Hıdır, "Sol kulağım duymuyor. Bir işyerine başlayacağım zaman sağlık raporu istiyorlar ama alamıyorum. Askerde yaralandığım için sağlık raporu vermiyorlar. Bu yüzden çalışamıyorum. Doktorlara dediğimde gazilik unvanımın olması lazım olduğunu söylüyorlar" dedi. Düzce Gölyaka İçmeler köyünde yaşayan Hıdır, evli ve bir çocuk babası. Ağır yaralandığı saldırıda bir uzvunu kaybetmediği gerekçesiyle kendisine gazi unvanı verilmediğini söyleyen Hıdır, "Ailemi geçindiremiyorum. Ne olur devletimiz bana sahip çıksın. Doktorlar ne çalışabilir ne de iş göremez raporu veriyor. Bir daha ameliyat olacağım" dedi.