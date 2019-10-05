AK Parti sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapıyor

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Konuşmadan satır başları

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Meclis'te görüşmeleri devam eden yargı paketinin uzlaşma ile geçmesini arzu ediyoruz.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yargı Reformu teklifinde vatandaşımızın gündelik hayatına dokunan, yargısal süreçleri vatandaşın lehine sadeleştirirecek düzenlemeler var. Bireysel hak ve özgürlüklerin artırılmasını öngören düzenlemeler var. İfade özgürlüğü kapsamında önemli

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Adalet Bakanlığı yeni bir insan eylem planı üzerinde çalışıyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Uyuşturucu ile mücadele konusunda herkes kendi bölgesindeki gözlem ve bilgiler konusunda çalışma yapacak. Anne ve babaların uyuşturucu konusunda bize iletilen her türlü şikayetlerini gözden geçiriyoruz.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yeni bir insan hakları eylem planı hazırlanacak. İktidarlarımız dönemine damgasını vuracak işlerden bir tanesi olacak."