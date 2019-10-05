ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? de büyük gün geldi çattı. Türk televizyonlarının en uzun soluklu bilgi yarışması olan Kim Milyoner Olmak İster yeni sezona Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunda ve 1 Milyonluk soru ile merhaba dedi. Reyting rekorları kıran yarışmada Arda Ayten an itibariyle 1 Milyonluk soruyu açtırdı. Sorunun yayınlanmasıyla birlikte milyonlarca kişi de ekranları başında doğru yanıtı beklemeye başladı. İşte On kıtadan oluşan İstiklal marşında bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer? sorusunun cevabı...