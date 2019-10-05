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On kıtadan oluşan İstiklal marşında bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer?

Dünyanın en çok sevilen ve 'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisi ile buluştu. ’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve 1 Milyon TL’lik soru merak konusu oldu. İşte yarışmacıya zor anlar yaşatan Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan On kıtadan oluşan İstiklal marşında bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer? sorusunun cevabı sizlerle…”

Giriş Tarihi: 5.10.2019 21:19 Güncelleme Tarihi: 5.10.2019 21:19
On kıtadan oluşan İstiklal marşında bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer?

ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? de büyük gün geldi çattı. Türk televizyonlarının en uzun soluklu bilgi yarışması olan Kim Milyoner Olmak İster yeni sezona Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunda ve 1 Milyonluk soru ile merhaba dedi. Reyting rekorları kıran yarışmada Arda Ayten an itibariyle 1 Milyonluk soruyu açtırdı. Sorunun yayınlanmasıyla birlikte milyonlarca kişi de ekranları başında doğru yanıtı beklemeye başladı. İşte On kıtadan oluşan İstiklal marşında bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer? sorusunun cevabı...

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On kıtadan oluşan İstiklal marşında bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer?
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