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Başkan Erdoğan Trump ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı , ABD Başkanı ile telefonda görüştü.

Giriş Tarihi: 6.10.2019 22:39 Güncelleme Tarihi: 6.10.2019 22:54
Başkan Erdoğan Trump ile telefonda görüştü

Erdoğan, Trump görüşmesinde ikili meselelerin yanı sıra Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölge hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK-YPG kaynaklı terör tehdidinin ortadan kaldırılması ve Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşünü sağlayacak koşulların oluşturulması için güvenli bölgenin şart olduğunu ifade etti.

Erdoğan-Trump görüşmesinde, Suriye'de DEAŞ terör örgütüne karşı mücadeleyi sürdürmeye kararlı olan Türkiye'nin, bölgede bir daha böyle bir sorun yaşanmaması için her türlü tedbiri alacağı vurgulandı.

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Başkan Erdoğan Trump ile telefonda görüştü
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