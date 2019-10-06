MİT TIR’larını durdurmak için ‘karar kurulu’ oluşturmuşlar

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Adana'daFETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgütün sözde "Güneydoğu Anadolu Bölgesi yargı imamı" olduğu ileri sürülen firari Feyzullah Gülbent hakkında, örgüt yöneticiliği suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, ifadesine yer verilen gizli tanık "Bayrak" ise sanık Feyzullah Gülbent'in, terör örgütü içerisinde üst düzey görevde bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Fevzi kod adlı Feyzullah Gülbent, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin yargı imamıdır. Gülbent'in koordinasyonunda, 1 Ocak 2014'te Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, dönemin savcısı Özcan Şişman'ın jandarma ve emniyete verdiği talimatla MİT TIR'ları durduruldu." İddianamede, terör örgütünün mahrem imamları tarafından, MİT'e ait TIR'ların, 1 Ocak 2014'te Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 19 Ocak 2014'te ise Adana'nın Ceyhan ilçesinde durdurulması ve aranması için "karar kurulu" oluşturulduğu, sanığın da bu toplantılara "yargı imamı" sıfatıyla "karar kurulu üyesi" olarak katıldığı ve eylemin birincil sorumlularından olduğu belirtildi. Gülbent'in "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan, 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.