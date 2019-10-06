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'ın 'si terörize etti 33 masum şehit edildi... 6-7 Ekim olayları 5. yılında

Merkez Yürütme Kurulunun çağrısı üzerine 6-7 Ekim 2014'te, terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının 35 ilde gerçekleştirdiği saldırıların üzerinden 5 yıl geçti. HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun çağrısı üzerine 6-7 Ekim 2014'te Ayn el Arap bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde katledilen , , Hüseyin Dakak, Riyad Güneş ve Turan Yavaş'ın yakınları saldırının yıl dönümünde aynı acıyı derinden yaşıyor.

Giriş Tarihi: 6.10.2019 12:49 Güncelleme Tarihi: 6.10.2019 13:42
Selahattin Demirtaş'ın HDP'si terörize etti 33 masum şehit edildi... 6-7 Ekim olayları 5. yılında

HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun çağrısı üzerine 6-7 Ekim 2014'te Aynularab (Kobani) bahanesiyle YPG/PKK yandaşlarının gerçekleştirdiği, 2 polisin şehit olduğu ve 31 kişinin yaşamını yitirdiği şiddet olaylarının üzerinden 5 yıl geçti.

YASİN BÖRÜ VE ARKADAŞLARI NASIL KATLEDİLDİ?

MASUMLAR ŞEHİT EDİLDİ

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Selahattin Demirtaş yönetimindeki HDP Merkez Yürütme Kurulu tarafından 6 Ekim 2014'te yapılan açıklamanın ardından terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının Aynularab (Kobani) bahanesiyle 35 ilde gerçekleştirdiği şiddet olaylarında 2 polis şehit oldu, Diyarbakır'da Kurban Bayramı dolayısıyla yoksullara kurban eti dağıtan Yasin Börü ve üç arkadaşının da aralarında bulunduğu 31 kişi hayatını kaybetti, 221 vatandaş ile 139 polis yaralandı.

ACI İLK GÜNKÜ KADAR TAZE...

Günlerce sokakların terörize edildiği gösterilerde katledilen Yasin Börü, Hasan Gökguz, Hüseyin Dakak, Riyad Güneş ve Turan Yavaş'ın yakınları saldırının yıl dönümünde aynı acıyı derinden yaşıyor.

Saldırının her yıl dönümünde acıları tazelenen aileler, kaybettikleri evlatlarını özlemle yad ediyor, mezarlarını ziyaret ederek, gözyaşı döküyor. Yasin Börü'nün babası Fikri Börü'de oğlunun mezarını ziyaret ediyor.

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Selahattin Demirtaş'ın HDP'si terörize etti 33 masum şehit edildi... 6-7 Ekim olayları 5. yılında
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