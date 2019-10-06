Son dakika: Skandal beğeni sonrası ABD özür diledi

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Twitter'da FETÖ firarisinin paylaşımının beğenilmesi nedeniyle "üzgünüz" açıklaması yapmıştı. Türkiye'nin "Resmi bir özür beklendiği" yönündeki kararlılığı sonrası Büyükelçilik ikinci kez ve resmen Türkiye'den özür diledi.

ABD ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ: GERÇEKLEŞEN HATADAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ



Elçilik açıklamasında, "Dün Twitter hesabımızda gerçekleşen hatadan dolayı özür dileriz. Ergun Babahan ile bir ilişiğimiz olmadığı gibi, attığı tweet'in içeriğini de onaylamıyoruz ve kabul etmiyoruz. Söz konusu hatadan üzüntü duyduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği resmi Twitter hesabı, firari FETÖ'cü Ergun Babahan'ın MHP lideri Devlet Bahçeli'yle ilgili attığı skandal tweeti beğenmişti. FETÖ'cü Ergun Babahan, skandal paylaşımında ''Türkiye halkları Bahçeli'siz bir siyaset dönemine hazır olmalı'' demişti.

FETÖ'cü hain Ergün Babahan Fuat Avni hesabını yöneten Said Sefa ile birlikte

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİNDEN YAPILAN İLK AÇIKLAMA

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, büyükelçiliğin Twitter hesabından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Ergun Babahan'ın paylaşımının yanlışlıkla beğenildiğini belirterek özür diledi.

AK Parti'den ABD Büyükelçiliği'nin Twitter'daki skandal beğenisine sert tepki

Büyükelçilik, söz konusu paylaşıma ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bugün büyükelçiliğimizin Twitter hesabından ilgisiz bir mesaj yanlışlıkla beğenilmiştir. Söz konusu hatadan ve yaratmış olabileceği kafa karışıklığından dolayı özür diliyoruz." ifadesi yer aldı.