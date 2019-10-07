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'da müezzin döven şahıslar için karar verildi!

'de 'nün darbe girişiminde bulunduğu gecesi sela okuyan müezzin Mehmet Kuzgun'un darbedilmesine ilişkin davada 3 sanıktan İlknur F. iki ayrı suçtan 2 yıl 6 ay 16 gün, Adil C. 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı, diğer sanık ise beraat etti.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.10.2019 16:46 Güncelleme Tarihi: 7.10.2019 16:55
15 Temmuz'da müezzin döven şahıslar için karar verildi!

MİLLİ DİRENİŞE GÖREVİNİ YAPARAK KATILMIŞTI...

İzmir'de 15 Temmuz gecesi yapılan darbe girişimi gecesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından camilerde sela verilmesi çağrısı üzerine Narlıdere Yalvaç Camii müezzini Mehmet Kuzgun da görevini yerine getirerek milli direnişe salalarıyla destek verdi ve halkı davet etti.

HEM DARP EDİP HEM "HOCA DAYAK YİYOR" DİYE ALKIŞ TUTTULAR

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında sela okuyan müezzin Kuzgun söz konusu şahısların saldırısına maruz kalmıştı. Gözaltına alınıp sonra serbest bırakılan şüphelilerin serbest bırakılmasına tepki gösteren Kuzgun darp sırasında ölümle tehdit edildiğini ve o sırada 'hoca dayak yiyor' diye alkış tutulduğunu da ifade etti.

O müezzin konuştu "Kadınlı erkekli dövdüler, alkış tuttular"

HAPİS CEZASI

İzmir'de FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi sela okuyan müezzin Mehmet Kuzgun'un darbedilmesine ilişkin davada 3 sanıktan İlknur F. iki ayrı suçtan 2 yıl 6 ay 16 gün, Adil C. 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı, diğer sanık ise beraat etti.

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