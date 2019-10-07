2019, Kandil’in kabusu oldu

Güvenlık
güçleri 2019'da
yerli İHA ve SİHA'ların
da aktif olarak kullanıldığı
yurtiçi ve yurtdışı operasyonlarla
PKK'ya büyük darbe indirdi. SABAH'ın
istihbarat birimlerinin kayıtlarından
edindiği bilgiye göre, yılbaşından bu
yana geçen 9 ayda düzenlenen operasyonlarda,
bin 174'ü yurt içinde, 189'u
da sınır ötesi operasyonlarda olmak
üzere toplam bin 363 terörist etkisiz
hale getirildi. Etkisiz hale getirilenlerden,
4'ü kırmızı, 5'i mavi, 6'sı
turuncu, 29'u da gri kategoride
olmak üzere örgütün beyin takımında yer
alan 44 terörist, toplamda 35 Milyon 800 bin
lira ödülle aranıyordu.
İşte MİT'in elde ettiği nitelikli ve anlık
istihbaratlarla TSK'nın havadan ve karadan
operasyonları sonucu etkisiz hale getirilen
Kandil'in Beyin Takımı'nda yer alan o teröristlerden
bazıları: Kırmızı kategoride aranan
özel güç sorumlusu Savaş Porsipi kod
adlı Mehmet Soysüren, Teröristlerin askeri
eğitiminden sorumlu Yusuf Aslan Kod
adlı Hakan Kalkan (44), örgütün sözde orta
saha sorumlusu Ali Piling kod adlı Şerif
Yakut PKK/KCK Yürütme Konseyi Üyesi
Pelşin Tolhildan kod adlı Gülizar Tural.
Mavi kategoride aranan Garzan doğu cephe
sorumlusu Helin Jiyan kod adlı Akide
Öztekin Dersim doğu cephe sorumlusu
Doğan serhat kod adlı Celal Kaya ve
Seydo Azad kod adlı Taylan Kutlar,
Erzurum sorumlusu Şevin Bingöl
kod adlı Hülya Kül, Erbil saldırısının
planlayıcılarından Ali Botan Kod
adlı Hacı Kurhan. Turuncu kategoride
arananlardan Baran Munzur
kod adlı Haydar Gül, sözde Pülümür
gücü sorumlusu Şilan Siirt kod adlı
Zilan Tek ve sözde Dersim saha eyalet
YPS sorumlusu Hakkı Çemişgezek
kod adlı Cihan Çelebi, Şeyhömer
Dağı grubu alan sorumlusu Ferman
Gabar kod adlı Naif Maral.