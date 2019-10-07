2019, Kandil’in kabusu oldu

BUGÜN NELER OLDU

Güvenlıkgüçleri 2019'dayerli İHA ve SİHA'larında aktif olarak kullanıldığıyurtiçi ve yurtdışı operasyonlarlaPKK'ya büyük darbe indirdi. SABAH'ınistihbarat birimlerinin kayıtlarındanedindiği bilgiye göre, yılbaşından buyana geçen 9 ayda düzenlenen operasyonlarda,bin 174'ü yurt içinde, 189'uda sınır ötesi operasyonlarda olmaküzere toplam bin 363 terörist etkisizhale getirildi. Etkisiz hale getirilenlerden,4'ü kırmızı, 5'i mavi, 6'sıturuncu, 29'u da gri kategorideolmak üzere örgütün beyin takımında yeralan 44 terörist, toplamda 35 Milyon 800 binlira ödülle aranıyordu.İşte MİT'in elde ettiği nitelikli ve anlıkistihbaratlarla TSK'nın havadan ve karadanoperasyonları sonucu etkisiz hale getirilenKandil'in Beyin Takımı'nda yer alan o teröristlerdenbazıları: Kırmızı kategoride arananözel güç sorumlusu Savaş Porsipi kodadlı Mehmet Soysüren, Teröristlerin askerieğitiminden sorumlu Yusuf Aslan Kodadlı Hakan Kalkan (44), örgütün sözde ortasaha sorumlusu Ali Piling kod adlı ŞerifYakut PKK/KCK Yürütme Konseyi ÜyesiPelşin Tolhildan kod adlı Gülizar Tural.Mavi kategoride aranan Garzan doğu cephesorumlusu Helin Jiyan kod adlı AkideÖztekin Dersim doğu cephe sorumlusuDoğan serhat kod adlı Celal Kaya veSeydo Azad kod adlı Taylan Kutlar,Erzurum sorumlusu Şevin Bingölkod adlı Hülya Kül, Erbil saldırısınınplanlayıcılarından Ali Botan Kodadlı Hacı Kurhan. Turuncu kategoridearananlardan Baran Munzurkod adlı Haydar Gül, sözde Pülümürgücü sorumlusu Şilan Siirt kod adlıZilan Tek ve sözde Dersim saha eyaletYPS sorumlusu Hakkı Çemişgezekkod adlı Cihan Çelebi, ŞeyhömerDağı grubu alan sorumlusu FermanGabar kod adlı Naif Maral.