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2019, Kandil’in kabusu oldu

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.10.2019
2019, Kandil’in kabusu oldu
Güvenlık güçleri 2019'da yerli İHA ve SİHA'ların da aktif olarak kullanıldığı yurtiçi ve yurtdışı operasyonlarla PKK'ya büyük darbe indirdi. SABAH'ın istihbarat birimlerinin kayıtlarından edindiği bilgiye göre, yılbaşından bu yana geçen 9 ayda düzenlenen operasyonlarda, bin 174'ü yurt içinde, 189'u da sınır ötesi operasyonlarda olmak üzere toplam bin 363 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilenlerden, 4'ü kırmızı, 5'i mavi, 6'sı turuncu, 29'u da gri kategoride olmak üzere örgütün beyin takımında yer alan 44 terörist, toplamda 35 Milyon 800 bin lira ödülle aranıyordu. İşte MİT'in elde ettiği nitelikli ve anlık istihbaratlarla TSK'nın havadan ve karadan operasyonları sonucu etkisiz hale getirilen Kandil'in Beyin Takımı'nda yer alan o teröristlerden bazıları: Kırmızı kategoride aranan özel güç sorumlusu Savaş Porsipi kod adlı Mehmet Soysüren, Teröristlerin askeri eğitiminden sorumlu Yusuf Aslan Kod adlı Hakan Kalkan (44), örgütün sözde orta saha sorumlusu Ali Piling kod adlı Şerif Yakut PKK/KCK Yürütme Konseyi Üyesi Pelşin Tolhildan kod adlı Gülizar Tural. Mavi kategoride aranan Garzan doğu cephe sorumlusu Helin Jiyan kod adlı Akide Öztekin Dersim doğu cephe sorumlusu Doğan serhat kod adlı Celal Kaya ve Seydo Azad kod adlı Taylan Kutlar, Erzurum sorumlusu Şevin Bingöl kod adlı Hülya Kül, Erbil saldırısının planlayıcılarından Ali Botan Kod adlı Hacı Kurhan. Turuncu kategoride arananlardan Baran Munzur kod adlı Haydar Gül, sözde Pülümür gücü sorumlusu Şilan Siirt kod adlı Zilan Tek ve sözde Dersim saha eyalet YPS sorumlusu Hakkı Çemişgezek kod adlı Cihan Çelebi, Şeyhömer Dağı grubu alan sorumlusu Ferman Gabar kod adlı Naif Maral.

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