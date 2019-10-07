AK Parti indirim istedi CHP’li üyeler reddetti

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Kırklarelı'nın Lüleburgaz ilçesinde Ekim ayı belediye meclisi toplantısı yapıldı. Toplantıda AK Parti Grubu su fiyatlarında yüzde 25 indirim teklifinde bulundu. Söz alan Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Güncer, "Bu siyasi bir hamledir. O nedenle bu teklife CHP grubu olarak onay vermeyeceğiz" diye konuştu. Yapılan oylamada CHP'li 27 meclis üyesi Lüleburgazlıları üzen karar alarak su indirimine ret oyu verdi. AK Partili Meclis Üyesi Ömer Aydın sosyal medyadan hemşehrilerine seslenerek "Bu teklifi siyasi bir hamle olarak nitelendirenlerin düşünce yapısını sizlerin takdirlerine bırakıyorum" dedi.