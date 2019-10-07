Çete kavgasında 13 gözaltı: Sokak ortasında adeta savaşmışlardı

Geçtiğimiz günlerde akşam saatleri sırasında İstanbul'un Şişli ilçesi Yayla Mahallesi'nde iki grup arasında silahlı bir kavga meydana gelmişti. Olayla ilgili İstanbul Emniyeti Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında elde edilen kamera görüntülerinin incelenmesi ve yapılan araştırmalar neticesinde suç örgütü lideri olduğu belirlenen Mutalip B., Ramazan A., Mustafa Ş. ve İhsan Y. isimli şüphelilerin olay yerinden lüks bir araçla kaçtıkları tespit edildi.

RUHSATSIZ SİLAHLAR DA ÜSTLERİNDEN ÇIKTI

Yürütülen çalışmalar kapsamında 5 Ekim Cumartesi günü suç örgütü lideri Mutalip B., Ramazan A., Mustafa Ş. ve İhsan Y. ile Muhammed Y., Mehmet A., Özgür N., Kadri Ç., Hakan Ç., Sıraç K., Ferhat S., Muhammed Emin B. ve Sevgi B. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında olayda kullanıldığı değerlendirilen 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şişli'de sokak ortasında silahlı çatışma

Şüpheliler Mutalip B.'nin 3, Muhammed Y.'nin 5, Mehmet A.'nın 6, Özgür N.'nin 4, İhsan Y.'nin 6, Mustafa Ş.'nin 15, Ramazan A.'nın 7, Hakan Ç.'nin 3, Sıraç K.'nın 2, Ferhat S.'nin 5, Muhammed Emin B.'nin 9, Sevgi B.'nin ise 5 suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

Ramazan A.'nin ayrıca 'Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması' ve 'Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak' suçlarından aranma kaydı olduğu tespit edildi.

Konu ile ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.