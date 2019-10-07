Türkiye’den Küba’ya sağlık alanında eğitim köprüsü

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BahçeşehırÜniversitesi ile Küba Havana Tıbbi Bilimler Üniversitesi arasında, sağlık bilimleri araştırmaları alanında anlaşma imzalandı. Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, Küba'da gerçekleştirdiği görüşmeler kapsamında Küba Sağlık Bakanlığı ve Havana Tıbbi Bilimler Üniversitesi yetkilileriyle bir araya geldi. Anlaşmalar kapsamında, Küba ve Türkiye'de üniversiteler arası ortak proje, araştırma, konferans, seminer, kısa ve uzun dönemli öğrenci akademisyen değişimi geçekleştirilecek. AA