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Türkiye’den ’ya sağlık alanında eğitim köprüsü

Giriş Tarihi: 7.10.2019
Türkiye’den Küba’ya sağlık alanında eğitim köprüsü
Bahçeşehır Üniversitesi ile Küba Havana Tıbbi Bilimler Üniversitesi arasında, sağlık bilimleri araştırmaları alanında anlaşma imzalandı. Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, Küba'da gerçekleştirdiği görüşmeler kapsamında Küba Sağlık Bakanlığı ve Havana Tıbbi Bilimler Üniversitesi yetkilileriyle bir araya geldi. Anlaşmalar kapsamında, Küba ve Türkiye'de üniversiteler arası ortak proje, araştırma, konferans, seminer, kısa ve uzun dönemli öğrenci akademisyen değişimi geçekleştirilecek. AA
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Türkiye’den Küba’ya sağlık alanında eğitim köprüsü
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