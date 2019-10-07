CHP'li Sezgin Tanrıkulu, Türkiye'nin terörle mücadele kapsamında Fırat'ın doğusuna yapmaya hazırlandığı operasyonunu hedef aldı.

Mehmetçik'in daha önceki harekatlarda bölgeyi teröristlerden temizledikten sonra asıl sahibi olan bölge halkına teslim etmesini görmezden gelen Tanrıkulu, ''Savaş insanlığa karşıdır'' dedi.

Suriye'ye yapılacak operasyon CHP'yi yine rahatsız etti!

TERÖRİSTLER YERİNE "SURİYE HALKLARI", PKK YERİNE YERİNE "KÜRTLER" DEDİ

Türkiye, terör inlerinin olduğu bölgeleri temizleyerek halkın huzur içinde yaşamasını sağlarken, teröristlere yönelik hareketa karşı çıkan Tanrıkulu, ''Türkiye Suriye halklarıyla barış yapmalıdır'' dedi.

PKK/YPG'den söz etmeyen Tanrıkulu, operasyonun ağırlıklı olarak Kürtlerin yaşadığı bölgede yapılacağını söyleyerek provokatörlük yapmayı da ihmal etmedi.

DAHA ÖNCE PKK CENAZESİNE KATILIP GÖZYAŞI DÖKMÜŞTÜ

CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi ile birlikte Aynel Arab'da (Kobani) öldürülen terör örgütü PKK/PYD üyesi teröristlerin cenazesine katılıp gözyaşı döken Tanrıkulu, Türkiye Cumhuriyeti devletini ''bebek katili'' ilan ederek kime karşı cephe aldığını bir kez daha gözler önüne sermişti. Ancak teröristlerin annesiyle birlikte şehit ettiği 11 aylık bebek için ''kınıyorum'' diyen Tanrıkulu, PKK'nın adını anmamıştı.

Yine terörle mücadelenin bel kemiğini oluşturan SİHA'ların kullanımını tartışmaya açan Tanrıkulu, PKK'lı diye pikniğe giden vatandaşların öldürüldüğü yalanına imza atmıştı.

Türkiye'nin terörler mücadele kapsamında Fırat'ın doğusuna yapmaya hazırlandığı operasyondan YPG'li teröristlerden çok CHP rahatsız oldu.

BİR SKANDAL AÇIKLAMA DA ÖZTRAK'TAN

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan sonra bir skandal açıklama da IMF ile yaptığı gizli görüşmeyle gündemden düşmeyen Faik Öztrak'tan geldi.

Partisinin MYK toplantısı sonrasında basın açıklaması yapan CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Suriye'ye yönelik operasyonla ilgili Türkiye'yi ABD ile gizli anlaşma yapmakla suçladı.

Türkiye'nin Suriye operasyonundan YPG'den çok CHP rahatsız oldu!

Sınırlarımızdaki tehdidi görmezden gelen Öztrak, "Milletimizin geleceğini Ortadoğu bataklığına saplamaktan çekinmiyorlar. Egemen güçler bölgedeki kızgın kestaneyi almak için Türkiye'yi maşa gibi kullanıyorlar" ifadelerini kullandı.

Operasyon konusunda Türkiye'yi desteklemesi gerekirken YPG'yi destekleyen Öztrak, "Operasyonla Saray, çok büyük bir bedeli çocuklarımıza ve torunlarımız da dahil milletimizin sırtına yüklemeye hazırlanıyor" dedi.

Sınırlarımızdaki tehdit için harcanan bütçeye de dil uzatan Öztrak, "Milyarlarca dolar kaynak yok yere harcanıp gidecek" şeklinde konuştu.

CHP'NİN YPG SAVUNUCULUĞU YAPMASINA ŞAŞIRMADIK

CHP'nin Türkiye'nin Suriye operasyonuna bu denli karşı çıkması çok da şaşırtıcı olmadı. Geçtiğimiz günlerde Türkiye karşıtı Suriye konferansı yapan CHP, YPG sempatizanı isimleri de çağırmıştı.

Öte yandan CHP, FETÖ'cü ve PKK'lıların da bulunduğu Berlin'deki konferansa da katılmış ittifakı İYİ Parti ile aralarının açılmasına ve her kesimden tepki görmüştü.