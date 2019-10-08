CHP’li belediyenin ihale skandalı meclise taşındı

CHP'li Maltepe Belediyesi'nde yandaş ihale oyunu meclis gündemine gelip, soru önergesiyle Belediye Başkanı Ali Kılıç'a soruldu. İlçede çöp toplama ihalesi açan Maltepe Belediyesi, aylık 1.4 milyon TL bedelle kazanan firmayı ihale dışı bırakıp, 2 milyon 33 bin artı KDV veren 06 Antika Turizm Taşımacılık şirketine vermesini, 'CHP'de yandaşa ihale oyunu' başlığıyla veren SABAH'ın haberi AK Parti'yi harekete geçirdi. Dün toplanan ilçe belediyesi meclisinde gazetemizde çıkan haberi ve iddiaları soru önergesi ile meclise taşıyan AK Parti Maltepe Belediyesi Grup Sözcüsü ve İBB Meclis üyesi Mehmet Can Erdunar, "1906 gün sürecek bir hizmet alım ihalesi açılmış. Daha sonra bu ihaleyi iki gün kala iptal edip, pazarlık usülü yapmışlar. Bu ihaleye 56 araçla aylık 1 milyon 450 bin TL'ye teklif veren firmayı çağırmayıp, 29 araçla KDV hariç aylık 2 milyon 33 bin TL veren şirkete ihale verilmiş. Daha önce çalışan Çevlog A.Ş.'yi ihaleye çağırmayıp, kapalı kapılar arkasında 06 Antika adlı şirkete verilmesini doğru bulmuyoruz. Araç başı aylık 24 bin TL yerine 70 bin TL'ye peşkeş çekilmiş. Adrese teslim ihalenin peşini asla bırakmayacağız. Önergemizi verdik. Önümüzdeki günlerde bu ihaleyle ilgili suç duyurusunu da yapacağız. Belediyenin 600 milyon TL civarında borcunun olduğunu tespit etmiş arkadaşlarımız. Böylesine sıkıntılı bir durumda Maltepe halkının parasının yandaşa peşkeş çekilmesine müsade etmeyeceğiz" diye konuştu.

'BİZE DOKUNAMAZSINIZ' ŞIMARIKLIĞI VAR

Kamu İhale Kurumu'na (KİK) itiraz edilip, iddiaların araştırılmasını isteyen Çevlog A.Ş. şirketi, savcılığa da suç duyurusunda bulundu. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra özellikle CHP'li başkan ve meclis üyelerinin tavırları, davranışlarının nezaket sınırları dışında olduğunu söyleyen Erdunar, "Bize dokunamazsınız algısı var. Bu şımarıklık maalesef sınırları aştı" şeklinde konuştu.

ADRESE TESLİM İHALENİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ

Söz konusu çöp ihalesi ile araç kiralama ihalelerinde usülsüzlükler ve fahiş fiyatların bedelini Maltepe halkının ödememesi gerektiğini belirten AK Parti Maltepe İlçe Başkanı Mehmet Erikçi, "Bir tarafta 29 araçla çalışıp, daha yüksek veren şirket var. Bir tarafta 56 araçla çalışıp daha düşük veren şirket var. Aklın yolu bir. Kimseyi aptal yerine koymaya gerek yok. Belediye borç batağında. Bunlar yakınlarını zengin etme derdinde. Maltepe Belediyesi şu an sadece maaşları ödeyebiliyor. Düşük teklif veren şirketin yıllardır içeride faizleriyle birlikte biriken 38 milyon liralık alacağının olduğunu tespit ettik. Yapılan usülsüzlükleri izah etmek mümkün değil. Üç aylık geçici ihaleyi kazanan şirketin çöp toplama araçları neden geçici plakalı. Geçici plakalı aracın ruhsatlarının olup olmadığını bilmiyoruz. İhale şartnamesi ve sözleşmesinde araçların belediyeye teslim edilmesi sırasında hangi evraklarla araçlar teslim alındı. Halkın parasının savrulmasına izin vermeyeceğiz. Bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

O İHALENİN İPTALİ İSTENDİ

Maltepe Belediyesi'nin ikinci ihalesine ilişkin sözleşmesi ise 30 Eylül tarihine ait. Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere bir araç ihalesi düzenlendi. İhalenin yaklaşık maliyeti 2 milyon 578 bin 575 TL olarak açıklandı. Bu ihale de, "Yaklaşık maliyetin üzerinde fiyat verildi" gerekçesiyle iptal edildi. İhalenin pazarlık usulü yapılmasına karar verilerek belediyenin istediği firmalara davet gönderildi. Bu ihaleyi de yaklaşık maliyetten 9 bin TL daha düşük bir bedelle, 2 milyon 569 bin 622 TL'ye 06 Antika firması kazandı. 1 ay süreli ihalenin iptali için Maltepe Belediyesi'ne başvuruda bulunuldu. Belediye 10 günlük yasal sürede şikâyetçi firmaya verdiği yanıtın ardından, ihalenin iptali için Kamu İhale Kurumu'na başvurulacağı öğrenildi. Adrese teslim olarak yapılan ihalenin teknik şartnamesine bazı araç sayılarına, "Kendi malı olma" şartı konulması dikkatlerden kaçmadı.

ŞİRKETİN SİTESİ BİLE YOK

Maltepe Belediyesi'nin ihalelerinde boy gösteren Ankara merkezli 06 Antika şirketi, İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınan CHP'li eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar döneminde CHP'li belediyelerden iş almaya başladı. Şirket, Beşiktaş Belediyesi'nin lüks araç ihalesini piyasa fiyatının 3 katına almıştı. 2010'da kurulan 06 Antika'nın sahipleri Şinasi Erşen ile Serhat Erşen. Belediyelerden milyonlarca liralık ihale alan şirketin internet sitesinin hala yapım aşamasında olması da dikkat çekti.