Etnospor’a 4 günde 1 milyon 200 bin ziyaretçi

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Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından düzenlenen 4. Etnospor Kültür Festivali, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü. Atatürk Havalimanı'nda 4 gün süren festivali yaklaşık 1 milyon 200 bin kişi ziyaret etti. Bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla azim, kararlılık ve mücadele vurgusu yapılan festivalde, 12 dalda geleneksel sporun yanı sıra Türk kültürünün önemli parçası olan yemekler, el sanatları ve çocuk oyunları, vatandaşlarla buluşturuldu. Bine yakın sporcunun katıldığı festivalde okçuluk, yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı cirit, kökbörü, atlı okçuluk ve pato olmak üzere 12 spor dalında kıran kırana müsabakalar ile görkemli gösteriler gerçekleştirildi. Türkiye'nin 7 bölgesinden şehirlerin çadırlarında geleneksel lezzetlerin yer aldığı festivalde 16 ülkenin 50'yi aşkın lezzeti de sergilendi. AA